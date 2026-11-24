شهد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تدشين مشروع سكني جديد بمنطقة الحي الإماراتي جنوب بورسعيد

و وضع المحافظ و الوزيرة حجر الأساس للمشروع المقام على مساحة 37.5 فدانًا، والذي يضم 164 عمارة بإجمالي نحو 4 آلاف وحدة سكنية، في خطوة جديدة لدعم منظومة الإسكان بالمحافظة، وفتح آفاق جديدة لتلبية احتياجات أبناء بورسعيد من الوحدات السكنية

محافظ بورسعيد يعلن التنسيق مع وزارة الإسكان لإقامة 10 آلاف وحدة سكنية على 3 مراحل .. و3500 وحدة سكنية بمدينة بورفؤاد

وشهدت الفعاليات الترحيب بالسادة الحضور، أعقبه تقديم عرض من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استعرض مشروعات الصندوق بمحافظة بورسعيد، وما تحقق من جهود في تنفيذ المشروعات السكنية وتوفير الوحدات لمختلف شرائح المواطنين

كما جرى تسليم 15 عقدًا للمستحقين بمشروع الـ66 عمارة، ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي الدخل ببورسعيد، في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة في تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها

كما تضمنت الفعاليات عرض فيلم تعريفي، أعقبه تقديم عرض تفصيلي للمشروع الجديد المقام على مساحة 37.5 فدانًا، ويضم 164 عمارة بإجمالي يقترب من 4 آلاف وحدة سكنية، حيث استمعت الوزيرة والمحافظ إلى شرح حول مكونات المشروع وأهدافه، قبل التوجه إلى موقع التنفيذ لتفقد الأرض المخصصة للمشروع، ووضع حجر الأساس إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل على هذا المشروع السكني الكبير.

وفي سياق متصل، أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أنه جرى التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية لوضع خطة متكاملة للتوسع في المشروعات السكنية بالمحافظة، تتضمن إقامة 10 آلاف وحدة سكنية على 3 مراحل تنفيذية، و إقامة 3500 وحدة سكنية بمدينة بورفؤاد، بما يسهم في توفير وحدات سكنية متنوعة، وتلبية احتياجات المواطنين من مستحقي المشروعات السابقة، فضلًا عن استيعاب الطلب المتزايد على الإسكان بمختلف مستوياته، وتحقيق الاستقرار السكني لأبناء بورسعيد

وأكد المحافظ أن ملف الإسكان يأتي في مقدمة أولويات العمل بالمحافظة، مشيرًا إلى أن بورسعيد شهدت تحديات ومشكلات في هذا الملف منذ عام 2013، وهو ما دفع إلى تكثيف الجهود بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وصندوق التنمية الحضرية، وبجهود مكثفة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لوضع حلول جادة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتحقق تطلعاتهم في الحصول على سكن ملائم.

لافتًا إلى أن المحافظة تدعم تنفيذ هذه المشروعات، حيث ساهمت بنحو 400 مليون جنيه في مشروعات الإسكان ، والتي يجري تنفيذها بالتوازي مع توفير الخدمات والمناطق التجارية والمسطحات الخضراء والمرافق، بما يضمن إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتوفر لهم مقومات الحياة الكريمة

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء التحديات التي شهدها ملف الإسكان بالمحافظة، وتحقيق حلم طال انتظاره لآلاف الأسر من أبناء بورسعيد، مؤكدًا ضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية، والإسراع في تنفيذ المشروعات وفق أعلى مستويات الجودة، مع الاهتمام بتوفير مختلف الخدمات والمرافق اللازمة، بما يضمن تسليم الوحدات للمستحقين وتحقيق الاستقرار السكني لهم

أشاد المحافظ بجهود السادة النواب و وزيرة الإسكان و التعاون المثمر في ملف الإسكان ببورسعيد و الذي واجه تحديات استمرت لسنوات طويلة

رافق الوزيرة والمحافظ خلال فعاليات تدشين المشروع الجديد، الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، واللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والوفد المرافق من وزارة الإسكان، واللواء مهندس أحمد السويفي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، وأعضاء مجلس النواب الأستاذ عادل اللمعي، والأستاذ أحمد فرغلي، والأستاذ حسن عمار، والدكتورة أمل عصفور، والدكتورة مروة حلاوة، وعضوا مجلس الشيوخ المهندس محمد سلامة، والأستاذ أحمد جوهر وعدد من ممثلي الجهات المختصة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار التنسيق والتعاون بين محافظة بورسعيد ووزارة الإسكان والجهات المعنية، لتعزيز جهود توفير السكن الملائم، والتعامل مع الملفات السكنية المتراكمة، ودعم مسار التنمية العمرانية بالمحافظة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام أبناء بورسعيد للحصول على وحدات سكنية مناسبة، ويعزز فرص تحقيق الاستقرار السكني لآلاف الأسر، في ظل خطة متكاملة للتوسع في المشروعات السكنية بمختلف أنحاء المحافظة