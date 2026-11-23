نظمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، قافلة طبية بمركز شباب الرضوان بحي الجنوب بمحافظة بورسعيد، بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك في إطار حرصها على دعم الخدمات الصحية والوصول بها إلى مختلف المناطق، خاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وشهدت القافلة، التي حضرها الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور محمد عبدالعزيز مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إقبالًا كثيفًا من أهالي حي الجنوب والمناطق المجاورة، للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة، والتي شملت تخصصات الأطفال والباطنة والعظام والرمد، إلى جانب المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام، وصحة الأم والجنين، وصحة المرأة، والأمراض المزمنة، وفحص الغدة الدرقية للسيدات فوق سن 35 عامًا.

إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف الأدوية بالمجان

وتضمنت القافلة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف الأدوية بالمجان، فضلًا عن حصر الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي، تمهيدًا لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء العمليات وتوفير الرعاية الطبية المطلوبة.

وعلى هامش القافلة، عقدت النائبة أمل عصفور لقاءً مع الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، لبحث أبرز المشكلات الصحية التي تواجه أهالي قرى الجنوب، ومناقشة سبل تطوير الخدمات بالمراكز والوحدات الصحية القائمة، وزيادة عدد الوحدات الطبية وتيسير منظومة الإحالة.

وتناول اللقاء التحديات المرتبطة ببُعد المسافة وصعوبة الوصول إلى مستشفى 30 يونيو، واحتياجات المنطقة لزيادة التخصصات الطبية وتوفير أعداد إضافية من الأطباء وأطقم التمريض، مع بحث إمكانية الاستعانة بأطقم تمريض من أبناء المنطقة.

كما ناقش اللقاء مشكلات منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة أوضاع غير القادرين وحاملي كروت «تكافل وكرامة» وبطاقات الخدمات المتكاملة، وسبل زيادة الخدمات المقدمة من المنظومة لأهالي الجنوب.

وفي ختام اللقاء، تعهد مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بدراسة الملاحظات والمشكلات المطروحة، وتم الاتفاق على عقد لقاء يجمع مسؤولي التأمين الصحي الشامل بأهالي الجنوب للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها.

كما عقدت النائبة لقاءً مع الدكتور محمد عبدالعزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لمناقشة احتياجات مراكز الشباب بقرى الجنوب، وبحث سبل تطويرها، حيث تناول اللقاء مشكلات مركز شباب الرضوان، خاصة ما يتعلق بتطوير الملاعب وتجديد ورفع كفاءة بعض الصالات، وتوفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء القرية.

وناقش اللقاء أهمية التوسع في الأنشطة المقدمة بمراكز الشباب وفتح آفاق الاستثمار بها، بما يسهم في تطوير خدماتها وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة واستثمار طاقاتهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم.

وأكدت النائبة أمل عصفور أهمية استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، والعمل على متابعة المشكلات والاحتياجات التي طرحها أهالي قرى الجنوب، ووضع حلول عملية لها، مشددة على ضرورة توسيع نطاق القوافل الطبية لتشمل مختلف المناطق، بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى أكبر عدد من المواطنين وتخفيف أعباء العلاج عنهم.