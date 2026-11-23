تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية، اليوم ،أعمال إنشاء حديقة بالمنطقة الخامسة، ومتابعة مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة محور ستالينجراد.

ووجه المحافظ بتطوير الجزيرة الوسطى بشارع النصر، والبدء في تنفيذ الأعمال اعتبارًا من اليوم، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في المساحات الخضراء وتطوير المحاور والطرق الرئيسية.

محافظ بورسعيد يوجه بتطوير الجزيرة الوسطى بشارع النصر

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس مدير ادارة المشروعات بالمحافظة.

إنشاء حديقة بالمنطقة الخامسة لخدمة الأهالي

وتفقد محافظ بورسعيد أعمال إنشاء حديقة بالمنطقة الخامسة، ضمن أعمال تطوير المنطقة، بهدف توفير متنفس حضاري ومسطحات خضراء لخدمة الأهالي، وذلك في إطار توجيهات الدولة بالتوسع في إنشاء المساحات الخضراء والحدائق، بما يسهم في تحسين البيئة والارتقاء بجودة الحياة داخل المناطق السكنية.

محور ستالينجراد يقترب من اكتمال أعمال التطوير

كما تابع المحافظ مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة محور ستالينجراد، الذي يمتد بطول نحو 1.5 كيلو متر، حيث بلغت نسبة الانتهاء من أعمال الرصف نحو 90%، فيما وصلت نسب الانتهاء من أعمال البلدورات والمسطحات الخضراء إلى نحو 95%، كما بلغت نسبة الانتهاء من أعمال الإضاءة العامة بالشارع نحو 95%.

وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة الأرصفة، والرصف، وتركيب بلاطات الإنترلوك، وتطوير الجزيرة الوسطى، وأعمال اللاند سكيب والزراعات والتخطيط والبلدورات، إلى جانب استكمال أعمال الإنارة، بما يحقق التكامل بين مختلف عناصر التطوير، ويسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة المحور وإضفاء مظهر حضاري وجمالي.

بدء تطوير الجزيرة الوسطى بشارع النصر اعتبارًا من اليوم

ووجه محافظ بورسعيد ببدء أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع النصر اعتبارًا من اليوم، ضمن خطة رفع كفاءة الشارع وتحسين المظهر الحضاري، مؤكدًا أهمية سرعة بدء الأعمال وتنفيذها وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يتواكب مع خطة المحافظة لتطوير المحاور والطرق الرئيسية.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات التطوير، والعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها، بما يحقق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات والمظهر الحضاري، ويلبي احتياجات المواطنين بمختلف المناطق.