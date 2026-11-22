يواصل فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بمحافظة بورسعيد ، جهوده الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، من خلال الحملات الميدانية واللجان المتخصصة بقيادة الدكتورة نشوى الريس، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، وأحمد جابر زهران، مدير الرقابة بالهيئة، وبمشاركة مفتشي الأغذية بالفرع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والعقيد حسن الخولي، رئيس قطاع شرق الدلتا بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأسفرت جهود الهيئة عن عدد من الأنشطة الرقابية، شملت:

حملات رقابية مشتركة بحي المناخ:



تنفيذ حملة رقابية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، للمرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق حي المناخ، ومتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة للعمل.

لجان فحص الأحراز بمدينة بورفؤاد:



تشكيل لجان لفحص الأحراز بمدينة بورفؤاد، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لجان تراخيص المحال العامة:



متابعة ومعاينة عدد من المنشآت الغذائية المتقدمة للحصول على التراخيص من خلال منظومة تراخيص المحال العامة، والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.

متابعة رسائل المواد الغذائية المعدة للتصدير:



تنفيذ لجان لمتابعة وسحب عينات من رسائل المواد الغذائية، تمهيدًا لاستصدار شهادات التصدير، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعمول بها.

وأكدت الهيئة، على استمرار حملاتها الرقابية الدورية والمكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، بما يسهم في إحكام الرقابة على تداول المنتجات الغذائية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة.