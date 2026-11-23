قادت المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب بمحافظة بورسعيد حملة إشغالات مسائية مكثفة، استهدفت التصدي لكافة صور التعدي على حرم الطريق العام، وإعادة الشوارع إلى طبيعتها بما يضمن حق المواطنين في الحركة الآمنة والسلسة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتصدي الحاسم للمخالفات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم، وعدم السماح بعودة المظاهر العشوائية إلى الشوارع والميادين.

رئيسة حي العرب تقود حملة مكبرة لمواجهة الإشغالات والتعديات وفرض هيبة الشارع

وتابعت رئيسة الحي ميدانيًا أعمال الحملة، التي استهدفت تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المشاة، والتعامل مع المخالفات التي تتسبب في تضييق الطرق واحتلال الأرصفة، والتأكيد على ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات القانونية المخصصة لهم، وعدم تجاوزها أو استغلال الطريق العام على حساب حق المواطنين.

وأكدت رئيسة الحي أن حملات الإشغالات مستمرة صباحًا ومساءً، وأن التعامل مع المخالفات لن يقتصر على الحملات المفاجئة فقط، بل يمتد إلى المتابعة الدورية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة حي العرب لإعادة المظهر الحضاري للشوارع، وتحقيق الانضباط بالشارع البورسعيدي، وترسيخ مبدأ أن الطريق العام حق للجميع، وليس مساحة للاستغلال أو التعدي.