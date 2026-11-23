أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، جولة تفقدية مسائية مفاجأة استجابة لرسائل المنتفعين داخل مجمع الشفاء الطبي; رافقه خلال الجولة الدكتورة نهى الدغيدى ، نائب مدير الفرع ؛ والدكتور محمد صبح ، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية ، والدكتورة سارة كراوية ، مديرة المكتب الفنى ، والدكتور احمد صدقى ، مدير مجمع الشفاء الطبى .

مدير عام رعاية بورسعيد الصحية يتفقد انتظام العمل بمجمع الشفاء الطبي

وشملت الجولة المرور على قسم الطوارئ والأقسام الداخلية لمتابعة انتظام سير العمل خلال الفترة المسائية، والاطمئنان على توافر الأطقم الطبية والتمريضية وجاهزية كافة الأقسام لتقديم الرعاية الصحية للمنتفعين بأعلى كفاءة وجودة.

كما حرص الدكتور اسماعيل الحفناوى خلال جولته على التواصل المباشر مع المنتفعين المتواجدين داخل المجمع والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، موجهاً بسرعة التعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمة صحية آمنة ومستقرة تلبي تطلعات المنتفعين.