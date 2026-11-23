قاد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وفدًا رفيع المستوى ضم نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة في زيارة إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للحبر الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية بورسعيد، ومرور خمسين عامًا على سيامة نيافته مطرانًا، تحت شعار «خمسون عامًا من النعمة والخدمة والعطاء».

جاء ذلك انطلاقًا من إيمان جامعة بورسعيد برسالتها الوطنية والمجتمعية، وحرصها على تعزيز جسور التواصل والتآخي مع مختلف مؤسسات المجتمع، وتقديرًا للدور الوطني والإنساني الذي تقوم به مطرانية الأقباط الأرثوذكس لإيبارشية بورسعيد.





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وكان في استقبال وفد الجامعة الأنبا تادرس، الذي رحب برئيس الجامعة والوفد المرافق، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، ومثمنًا حرص جامعة بورسعيد وقياداتها على مشاركة المطرانية هذه المناسبة التاريخية، التي تجسد مسيرة ممتدة من الخدمة والمحبة والعطاء، وتعكس عمق الروابط الإنسانية والوطنية التي تجمع أبناء بورسعيد.



من جانبه، أعرب الدكتور شريف يوسف صالح عن خالص اعتزازه وتقديره لنيافة الأنبا تادرس، مؤكدًا أن الاحتفال باليوبيل الذهبي يمثل محطة تاريخية مضيئة في مسيرة إيبارشية بورسعيد، وفرصة للاحتفاء بخمسين عامًا من العمل الروحي والإنساني والمجتمعي، وبمسيرة وطنية وإنسانية مشرفة لنيافة الأنبا تادرس، الذي يحظى بمحبة وتقدير أبناء بورسعيد ومختلف فئات المجتمع، لما يتمتع به من حكمة ورؤية منفتحة وحرص صادق على ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتآخي.



وأكد رئيس الجامعة اعتزاز جامعة بورسعيد بما يجمعها من علاقات طيبة وتواصل مثمر مع مطرانية الأقباط الأرثوذكس ونيافة الأنبا تادرس، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تعكس نموذجًا راقيًا للتعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية، وتؤكد أهمية الدور الذي تقوم به القيادات الدينية والمجتمعية في دعم جهود التنمية وخدمة المواطنين وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.





من جانبه أهدى الانبا تادرس درع تكريم للدكتور شريف صالح بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس ايبارشية بورسعيد وتعبيرا عن سعادته بزيارة سيادته والوفد الكريم المرافق لسيادته من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومستشاريه، ونرحب بهم جميعًا في رحاب مطرانية الأقباط الأرثوذكس.



