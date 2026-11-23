أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، واقعة ضبط قطع غيار مخبأة داخل إطارات سيارة إلى النيابة العامة، للتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار إحكام الرقابة على الأصول والممتلكات العامة والتصدي لأي مخالفات

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2026، حيث تم ضبط السيارة التابعة لحي المناخ، أثناء خروجها من الجراج العمومي للمحافظة، وذلك عقب دخولها شركة مصر لصيانة السيارات بتاريخ 19 نوفمبر الجاري لاستكمال بعض أعمال الصيانة والإصلاح، وبناءً على موافقة الشركة القائمة بالإصلاح على تجربة السيارة

محافظ بورسعيد يواصل ملاحقة الفساد والتصدي لأي تجاوزات

وأثناء إجراء التفتيش المعتاد للسيارة على بوابة الجراج العمومي بمعرفة أفراد الأمن، تم ضبط عدد 6 إطارات كاوتش مرتجعة لعهدة حي المناخ، وعدد 2 تربو، وعدد 2 طلمبة مشي هيدروليك، وعدد 3 طلمبات رفع هيدروليك، وتانك جاز لسيارة ربع نقل، بالإضافة إلى عدد 1 طلمبة جاز داف.

وجاء ذلك تحت إشراف المهندس محمد الخولي، مدير الجراج العمومي لمحافظة بورسعيد، بعدما تم رصد الواقعة خلال إجراءات التفتيش على بوابة الجراج، والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأكد محافظ بورسعيد استمرار إحكام الرقابة على جميع الأصول والممتلكات التابعة للمحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات، والتعامل الفوري والحاسم مع الوقائع التي تمس المال العام، مع إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ شؤونها