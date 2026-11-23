لقيت فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا مصرعها، إثر سقوطها من الطابق السادس بالعقار رقم 3 بعمارات المستقبل في منطقة الفيروز بمدينة بورفؤاد، فى محافظة بورسعيد حيث أسفر الحادث عن وفاتها في الحال.

بورسعيد || مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس بعقار في بمنطقة فيروز بورفؤاد

واستقبل مستشفى الحياة ببورفؤاد جثة الفتاة، وتبين أنها تُدعى ريتاج ماجد محمود طه، وكانت قد سقطت من الطابق السادس، وسط حالة من الحزن بين المتواجدين بمحيط الواقعة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الفتاة إلى المستشفى، إلا أنها وصلت جثة هامدة، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء السقوط.

وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق التي أمرت بالتحفظ على الجثمان داخل المشرحة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.