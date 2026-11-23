تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولة ميدانية موسعة لمتابعة مستجدات الأعمال ومعدلات التنفيذ بعدد من مناطق حي الزهور وحي الضواحي، والوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الشامل، ومتابعة نسب الإنجاز على أرض الواقع

منطقة علي الطاقة الشمسية بحي الزهور.. تطوير 88 عمارة سكنية بعدد 23 بلوك

تفقد محافظ بورسعيد منطقة على الطاقة الشمسية بحي الزهور، والتي تضم 88 عمارة سكنية و23 بلوكًا، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الدهانات وطلاء واجهات العمارات السكنية 60%، فيما وصلت نسبة تنفيذ أعمال تركيب الإنترلوك وطبقة الأسفلت الأولى إلى 50%.

كما تابع المحافظ موقف تنفيذ أعمال المرافق والخدمات، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الإضاءة 100%، بينما وصلت نسبة تنفيذ نوازل الصرف الصحي ومياه الشرب إلى 90%، مؤكدًا أهمية استكمال الأعمال المتبقية وفقًا للمواصفات الفنية المحددة، وتحقيق التكامل بين أعمال تطوير الطرق والمرافق ورفع كفاءة العمارات السكنية

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور، والمهندسة ريهام الفلاح مدير مشروعات منطقة تعمير بورسعيد.

منطقة المطحن بحي الضواحي.. 75% نسبة تنفيذ أعمال التطوير الشامل

كما تابع محافظ بورسعيد ميدانيًا الموقف التنفيذي لمشروع التطوير الشامل بمنطقة المطحن بحي الضواحي، والتي تضم 23 عمارة سكنية، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة 75%، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الإضاءة 75%، فيما وصلت نسبة طلاء واجهات العمارات السكنية إلى 80%، وجارٍ استكمال أعمال تركيب الإنترلوك ضمن خطة تطوير المنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيه بسرعة بدء أعمال الرصف بمنطقة المطحن الأسبوع المقبل

ووجّه المحافظ ببدء أعمال رصف الشوارع بمنطقة المطحن اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مع ضرورة تكثيف معدلات العمل والتنسيق بين الجهات المختصة للانتهاء من مختلف مراحل التطوير، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الطرق والمظهر الحضاري بالمنطقة

منطقة النصر بحي الضواحي .. تطوير شامل لـ30 عمارة سكنية

وفي سياق متصل، تفقد محافظ بورسعيد أعمال التطوير الشامل بمنطقة النصر بحي الضواحي، والتي تضم 30 عمارة سكنية، حيث تابع الموقف التنفيذي للأعمال، والتي بلغت نسبة تنفيذها 30%، واطّلع على مستجدات العمل ومراحل تنفيذ المشروع.

توجيهات بتكثيف العمل بالمشروعات الجارية والالتزام بالجودة الفنية

ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل بالمشروعات الجارية، وسرعة الانتهاء منها، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والمواصفات الفنية والمدة الزمنية المحددة، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المستهدفة من أعمال التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المناطق المستهدفة

ورافق المحافظ خلال جولته بحي الضواحي الدكتور عمر عثمان نائب المحافظ و الأستاذ محمد الشناوي رئيس حي الضواحي، والمهندس أيمن المرساوي المشرف على مشروع التطوير.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات التطوير بالأحياء، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يحقق أهداف خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتوفير بيئة حضارية متكاملة تليق بأهالي بورسعيد