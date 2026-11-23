شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على ضرورة التصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وإزالة المخالفات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، مؤكدًا أن الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع وتحقيق السيولة المرورية يمثلان أولوية في منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة.

إزالة الإشغالات والتعديات بحيي الزهور والضواحي

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور، ومحمد الشناوي رئيس حي الضواحي، حيث تابع المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع الإشغالات والمخالفات بمختلف المناطق، والتأكيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.

وخلال الجولة شدد المحافظ على سرعة إزالة اشغالين بمناطق متفرقة بحيي ( الزهور و الضواحي ).

كما وجه محافظ بورسعيد بتكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار التنسيق بين الأحياء والأجهزة المعنية لتحقيق الانضباط بالشوارع، وتيسير حركة المواطنين والسيارات، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمختلف مناطق المحافظة