تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة المسلة «ميدان الشهداء» بنطاق حي الشرق، لمتابعة مستجدات التنفيذ والوقوف على آخر الأعمال الجارية، مع اقتراب الانتهاء من المشروع ووصوله إلى مراحل متقدمة، استعدادًا لافتتاحه بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي في 23 ديسمبر المقبل.

محافظ بورسعيد يتابع اللمسات النهائية لتطوير ميدان الشهداء على مساحة 33 ألف متر

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،و الدكتور إسلام البهنساوي، رئيس حي الشرق، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بالديوان العام.

اللمسات النهائية تقترب.. حديقة المسلة في ثوب حضاري جديد

وتابع المحافظ ، مستجدات أعمال التطوير التي تشهدها حديقة المسلة على مساحة نحو 33 ألف متر مربع، حيث تقترب الأعمال من مراحلها النهائية، وانتهاء ٦٠٪؜ من الاعمال مع استكمال مختلف عناصر التطوير والتنسيق الحضاري، تمهيدًا لافتتاح الحديقة أمام المواطنين في صورتها الجديدة.

ويشهد المشروع تطوير متكامل للمساحات المفتوحة ومناطق الجلوس، والتوسع في المسطحات الخضراء وزراعة أشجار الأكاسيا، إلى جانب الممرات الرخامية، والمقاعد الديكورية المزودة بإضاءة LED، والنافورة الراقصة، بما يضفي على الحديقة طابعًا جماليًا مميزًا ويعيد الحيوية إلى المكان.

كما تتضمن أعمال التطوير 33 مظلة و4 برجولات كبيرة، لتوفير أماكن مناسبة للجلوس والاستمتاع بالمساحات الخضراء، بما يجعل الحديقة متنفسًا عامًا متكاملًا للأسر والمواطنين.

تطوير عصري يحافظ على القيمة التاريخية لميدان الشهداء

ويحرص مشروع تطوير حديقة المسلة على تحقيق التكامل بين العناصر الحديثة والطابع التاريخي للموقع، من خلال تطوير مختلف مكونات الحديقة مع الحفاظ على العناصر التاريخية، وفي مقدمتها تمثال الفريق عبد المنعم رياض، بما يصون القيمة التاريخية للميدان ويعزز هويته الحضارية باعتباره أحد أبرز معالم بورسعيد.

استعدادات مكثفة للافتتاح في العيد القومي

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل خلال المرحلة الحالية، وسرعة الانتهاء من اللمسات النهائية وكافة الأعمال المتبقية، مع استمرار المتابعة الميدانية والالتزام بأعلى معايير الجودة، لضمان جاهزية الحديقة للافتتاح في الموعد المحدد.

ومن المقرر افتتاح حديقة المسلة «ميدان الشهداء» يوم 23 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات بورسعيد بعيدها القومي، لتعود الحديقة في ثوب حضاري جديد، وتصبح متنفسًا عامًا متميزًا يليق بأبناء بورسعيد وزائريها، ويجمع بين جمال التصميم وروعة المساحات الخضراء وعراقة التاريخ.