أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء المصري مستقر، مشيرا إلى أن الهيئة تتابع بصورة مستمرة ملف نواقص الأدوية، وأن وجود نقص في بعض الأصناف لا يعني بالضرورة وجود أزمة في سوق الدواء أو أزمة تسعير.



وأوضح الغمراوي أن مصر لديها أكثر من 10 آلاف صنف دوائي مسجل، ومن الطبيعي أن تتعرض نسبة محدودة منها لنقص مؤقت لأسباب مختلفة، من بينها أعطال في خطوط الإنتاج أو قطع الغيار أو أسباب لوجستية، مشددا على أن أي دولة في العالم لا تخلو من نواقص في بعض الأدوية، ويمكن الرجوع إلى مواقع الجهات الرقابية في أوروبا والولايات المتحدة للتأكد من ذلك.

وأضاف أن الهيئة تتابع بصورة دقيقة الأدوية الناقصة، مشيرا إلى أن ما أثير مؤخرا بشأن نقص أحد أدوية الأورام يرجع إلى قيام الشركة العالمية المنتجة بإلغاء هذا المستحضر عالميا، وبالتالي لم يعد متوفرا في أي دولة، مؤكدا في الوقت نفسه توافر المثائل الدوائية له في مصر.

وأشار إلى أن المثائل، التي تحتوي على المادة الفعالة نفسها بالتركيز والشكل الصيدلي ذاته، متوافرة ويتم إنتاجها محليا بكفاءة، لافتا إلى وجود أكثر من بديل ومثيل للمادة الفعالة نفسها.



وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن مصر حققت خلال الفترة الماضية إنجازات مهمة في مجال التنظيم والرقابة الدوائية، كان أحدثها حصولها على العضوية الكاملة في التحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية «ICMRA»، بعد أن كانت عضوا منتسبا، موضحا أن مصر أصبحت الدولة الوحيدة في العالم خلال عام 2026 التي انتقلت من العضوية المنتسبة إلى العضوية الكاملة في المنظمة.

ووصف الغمراوي الحصول على العضوية الكاملة في «ICMRA» بأنه إنجاز كبير، باعتبار أن المنظمة تمثل تجمعا لأكبر وأهم السلطات الرقابية الدوائية في العالم، بما يجعلها بمثابة «نادي الكبار» في مجال الدواء.

وأكد استمرار مصر في الحفاظ على مستوى النضج الثالث «ML3» وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، نافيا صحة ما تم تداوله بشأن تأثر تصنيف مصر نتيجة وجود تفتيش من المنظمة.

وقال إن أي عملية تفتيش رقابي في العالم من الطبيعي أن تسفر عن بعض الملاحظات، ويتم التعامل معها والعمل على تصحيحها، مؤكدا أن هذه الملاحظات لم تؤثر على مستوى نضج هيئة الدواء المصرية أو تصنيف مصر «ML3».

ودعا وسائل الإعلام إلى الرجوع إلى الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية للتحقق من المعلومات المتعلقة بمستويات النضج الرقابي للدول، باعتباره المرجع والفيصل في هذا الشأن، مشددا على أهمية عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة والتأكد من مصادر المعلومات قبل نشرها.

توعية المواطنين ونقل المعلومات الصحيحة

وشدد الغمراوي على أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في توعية المواطنين ونقل المعلومات الصحيحة بشأن سوق الدواء، مؤكدا أن المعلومة الدوائية لها تأثير كبير وقد يكون إيجابيا أو سلبيا، وهو ما يستوجب التحقق من المعلومات قبل نشرها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل «الصحافة الدوائية» التي نظمتها هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز التواصل بين الهيئة ووسائل الإعلام ورفع الوعي بطبيعة عمل الهيئة والملفات المتعلقة بسوق الدواء المصري.

وأوضح الغمراوي أن الهيئة تولي أهمية كبيرة للتواصل المستمر مع الصحافة والإعلام، باعتبارهما شريكا أساسيا في نقل الصورة الصحيحة عن سوق الدواء للمواطنين، داعيا الصحفيين إلى التواصل المباشر مع الهيئة للتحقق من أي معلومات أو بيانات قبل تداولها.



وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تحسنا ملحوظا في دقة المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام، واعتمادها بصورة أكبر على المصادر الحقيقية، معربا عن تقديره لهذا التطور وتطلعه إلى استمراره.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الدولة تعمل بقوة على زيادة نسب التصنيع المحلي وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على وجود الشركات العالمية والأدوية الأجنبية في السوق المصرية.



وأوضح أن بعض الشركات العالمية قد تتخذ قرارات بإلغاء مستحضرات قديمة ضمن سياسة تستهدف تقليل عدد المستحضرات والتركيز على الأدوية الأكثر تطورا وفاعلية، وقد يتم سحب صنف أو صنفين قديمين مقابل طرح دواء مبتكر جديد.

وأكد أن مصر لا تتبع سياسة إلغاء أو حظر الدواء الأجنبي بمجرد توافر مثيله محليا، وإنما تحرص على وجود الدواء المحلي إلى جانب الأدوية العالمية، لما يمثله وجود الشركات العالمية من أهمية في دعم الاستثمار وتعزيز سوق الدواء المصري.

وأشار إلى أن الدواء الأجنبي لا يتم إلغاؤه من السوق المصرية إلا في حال اتخاذ

و أكد الغمراوي أهمية أن يكون التدريب والتواصل بين هيئة الدواء ووسائل الإعلام قائما على الحوار المتبادل، وليس على نقل المعلومات في اتجاه واحد، داعيا الصحفيين إلى طرح الأسئلة والاستفسار والتأكد من فهم المعلومات وتفسيرها بصورة دقيقة.

وقال إن الهدف من ورشة العمل هو تعزيز قدرة الإعلاميين على فهم طبيعة عمل هيئة الدواء والمسؤوليات المنوطة بها، بما يسهم في نقل المعلومات الدوائية الصحيحة إلى الجمهور وتجنب تداول المعلومات غير الدقيقة.