أجرى محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، زيارة ميدانية لمدرسة الشهيد أسامة الشربيني الأساسية التابعة لإدارة جنوب التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى جودة العملية التعليمية وتحقيق الانضباط المدرسي.

وكيل تعليم بورسعيد يتابع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب

واستهل مدير المديرية جولته بمتابعة سير أعمال التقييمات داخل الفصول الدراسية، والاطلاع على مستوى أداء الطلاب ومدى استيعابهم للمقررات الدراسية، للوقوف على مؤشرات التحصيل الدراسي ورصد الجوانب التي تتطلب مزيدًا من الدعم.

وأكد أن المتابعة المنتظمة لمستويات الطلاب تمثل أساسًا لتحديد احتياجاتهم التعليمية، وتوجيه أوجه المساندة اللازمة بما يعزز نواتج التعلم ويرفع كفاءة العملية التعليمية.

وامتدت الجولة لمتابعة معدلات الحضور والانضباط المدرسي، والتأكد من انتظام الطلاب والمعلمين داخل الفصول، ومدى الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية، مشددًا على أهمية إحكام المتابعة اليومية وتكامل الأدوار الإشرافية والإدارية، بما يضمن حسن استثمار زمن الحصة الدراسية، ويوفر بيئة تعليمية جادة تساعد الطلاب على التعلم في أجواء يسودها الالتزام والاستقرار.

جاء ذلك بحضور رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وجيهان المر وكيل المدرسة التى تضم ٢٧ فصلًا دراسيًا بالمرحلة الابتدائية، بإجمالي ١٠٦٥ طالبًا، إلى جانب ٤٠٢ طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية موزعين على ٩ فصول دراسية، بما يعكس حجم الكثافة التعليمية التي تتطلب متابعة دقيقة لمختلف جوانب الأداء المدرسي .