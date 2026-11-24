قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالتنسيق مع حي الطالبية، لتنفيذ أعمال تطوير وتجميل ميدان التعاون بشارع الهرم بنطاق حي الطالبية إلي جانب تقليم النخيل بالجزيرة الوسطى بشارع الهرم بما يسهم في تحسين المظهر الجمالي ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بشأن الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

جاءت هذه الأعمال من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برئاسة اللواء محمد الضبيعي بالتنسيق مع المهندس حامد سلامة رئيس حي الطالبية.

حيث أكدت المهندسة ناهد العسقلاني مدير عام الحدائق بالهيئة بأن اعمال تطوير ميدان التعاون وتقليم النخيل بالجزيرة الوسطى بشارع الهرم بحضور المهندسة داليا ابراهيم مدير حدائق الطالبية.

وتأتي ضمن مبادرة اتحضر للاخضر بالجيزة من خلال خطة الهيئة المستمرة في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحقيق بيئة حضارية تليق بأهالي محافظة الجيزة.