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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال اليد في المغرب| ناشئات مصر يهزمن سويسرا ثالث أوروبا

ناشئات مصر
ناشئات مصر
يارا أمين

حقق منتخب مصر للناشئات لكرة اليد مواليد 2010 فوزًا مدويًا ومستحقًا على نظيره السويسري، صاحب المركز الثالث أوروبيًا، بنتيجة 29-28، في المواجهة التي جمعتهما بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للناشئات تحت 16 عامًا، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وحظي الفوز المصري باهتمام الاتحاد الدولي لكرة اليد، الذي حرص على إبراز الانتصار عبر صفحته الرسمية، مشيدًا بما قدمته ناشئات مصر أمام المنتخب السويسري، في تأكيد لأهمية النتيجة وقيمتها أمام أحد المنتخبات الأوروبية القوية.

وقدمت نجمات مصر مباراة قوية على مدار الشوطين، وظهرن بمستوى فني متميز، ليحسمن المواجهة بفارق هدف، في انتصار مهم يؤكد قدرة المنتخب الوطني على منافسة أقوى مدارس كرة اليد الأوروبية، ويمنح اللاعبات دفعة معنوية كبيرة في مشوار البطولة العالمية.

ويولي الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة خالد فتحي، اهتمامًا كبيرًا بإعداد الناشئين والناشئات، باعتبارهم مستقبل اللعبة ونواة المنتخبات الوطنية، من خلال العمل على اكتشاف المواهب الواعدة وصقل قدراتها، وتجهيز أجيال جديدة قادرة على مواصلة الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

ناشئات مصر منتخب مصر للناشئات لكرة اليد منتخب مصر للناشئات لكرة اليد مواليد 2010 خالد فتحي كرة اليد

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