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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب الصالات أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا 2026

منتخب مصر لكرة الصالات
منتخب مصر لكرة الصالات
إسلام مقلد

ضرب منتخب مصر لكرة الصالات موعدًا مرتقبًا مع نظيره المغربي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات 2026، المقامة في العاصمة المغربية الرباط، وذلك عقب انتهاء منافسات دور المجموعات وتحديد المنتخبات المتأهلة إلى المربع الذهبي.

ومن المقرر أن تقام مواجهة مصر والمغرب يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، في مباراة يسعى خلالها المنتخب المصري إلى مواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب القاري، بينما يطمح المنتخب المغربي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وبلوغ المباراة النهائية.

مشوار منتخب مصر إلى نصف النهائي

تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، جمعها من تحقيق انتصارين مقابل خسارة واحدة خلال دور المجموعات.

وافتتح المنتخب المصري مشواره بالفوز على تنزانيا بنتيجة 8-0، قبل أن يحقق انتصارًا كبيرًا على موزمبيق بنتيجة 4-0، لكنه تعرض للخسارة أمام أنجولا بنتيجة 4-2، لينهي منافسات المجموعة في المركز الثاني ويضرب موعدًا مع المغرب في نصف النهائي.

ويسعى لاعبو منتخب مصر إلى تجاوز عقبة أصحاب الأرض، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ومواصلة المنافسة على إضافة لقب جديد إلى سجل كرة الصالات المصرية.

المغرب يتأهل بالعلامة الكاملة

على الجانب الآخر، حجز منتخب المغرب مقعده في الدور نصف النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، محققًا 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية.

وقدم المنتخب المغربي عروضًا قوية خلال دور المجموعات، حيث استهل مشواره بالفوز على الجزائر بنتيجة 4-0، ثم تغلب على زامبيا بنتيجة 7-0، قبل أن يختتم مبارياته بانتصار كبير على ليبيا بنتيجة 6-0.

ويأمل المنتخب المغربي في مواصلة نتائجه المميزة خلال البطولة، خاصة أنه يخوض المنافسات على أرضه، وهو ما يمنحه دافعًا إضافيًا قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر.

أنجولا تواجه الجزائر في نصف النهائي الآخر

وفي المواجهة الثانية بالدور نصف النهائي، يلتقي منتخب أنجولا مع نظيره الجزائري، في مباراة تجمع بين متصدر المجموعة الثانية وصاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى.

وتأهل منتخب أنجولا إلى المربع الذهبي بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، محققًا الفوز في مبارياته الثلاث، بينما حجز منتخب الجزائر بطاقة التأهل بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

وبذلك تكتمل مواجهتا الدور نصف النهائي، حيث يتنافس منتخب مصر مع المغرب على بطاقة التأهل إلى النهائي، فيما يلتقي منتخبا أنجولا والجزائر في المواجهة الأخرى.

مجموعتا كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2026

ضمت المجموعة الأولى منتخبات المغرب والجزائر وليبيا وزامبيا، بينما جاءت منتخبات مصر وأنجولا وموزمبيق وتنزانيا في المجموعة الثانية.

وشهد دور المجموعات منافسة بين المنتخبات المشاركة من أجل حجز مقاعدها في الدور نصف النهائي، قبل أن تنحصر المنافسة على اللقب بين المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي.

تاريخ منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات

يدخل منتخب مصر المواجهة أمام المغرب بطموح استعادة اللقب القاري، مستندًا إلى تاريخه في البطولة، بعدما سبق له التتويج بكأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات ثلاث مرات، أعوام 1996 و2000 و2004.

وتكتسب مواجهة المغرب أهمية خاصة للمنتخب المصري، في ظل سعيه إلى العودة لمنصات التتويج، بينما يطمح أصحاب الأرض إلى استثمار نتائجهم القوية في دور المجموعات ومواصلة طريقهم نحو اللقب.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات وفق النظام الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتُعد بطولة قارية مستقلة غير مؤهلة إلى كأس العالم لكرة الصالات، وفقًا للمعلومات الواردة عن البطولة.

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