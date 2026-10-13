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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر وتنزانيا في أمم أفريقيا لكرة الصالات والقنوات الناقلة

منتخب مصر لكرة الصالات
منتخب مصر لكرة الصالات
إسلام مقلد

يخوض منتخب مصر لكرة الصالات، اليوم الثلاثاء، أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر الجاري، إذ يلتقي نظيره التنزاني في افتتاح منافسات المجموعة الثانية، سعيًا لتحقيق بداية قوية في مشواره بالبطولة القارية.

وتتطلع كتيبة الفراعنة إلى تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية، وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة، قبل استكمال المنافسات أمام منتخبي أنجولا وموزمبيق.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا لكرة الصالات

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات أنجولا وموزمبيق وتنزانيا.

ويبدأ المنتخب المصري مشواره بمواجهة تنزانيا، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مباريات المجموعة، ضمن منافسات البطولة التي تقام في ضيافة المغرب، بمشاركة عدد من أبرز المنتخبات الأفريقية في كرة الصالات.

موعد مباراة مصر وتنزانيا في أمم أفريقيا

تقام مباراة مصر وتنزانيا، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز وحصد أولى نقاطه في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا

يمكن متابعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات عبر عدد من القنوات والمنصات، وتأتي شبكة «بي إن سبورتس» ضمن أبرز الجهات الناقلة لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تتوافر إمكانية المشاهدة عبر تطبيق «تود» للبث الرقمي، إلى جانب القناة الرياضية المغربية «الرياضية» (Arryadia)، التي تنقل منافسات البطولة المقامة على الأراضي المغربية.

وتُتاح بعض مباريات البطولة أيضًا عبر المنصة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على موقع يوتيوب، وفقًا لحقوق البث والمباريات المتاحة.

قائمة منتخب مصر لكرة الصالات في أمم أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة نادر رشاد، القائمة الرسمية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، استعدادًا لخوض المنافسات التي تستمر حتى 21 أكتوبر الجاري.

وضمت القائمة 17 لاعبًا، بينهم 4 حراس مرمى و13 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:
أحمد فكري
أنس خالد زكريا
رجب رمضان علي
بدير محمد حمودة

اللاعبون:
علاء عيسى
محمد سعيد
محمد سالمان
أحمد علي
محمد طلعت
خالد يسري
إبراهيم السيد
مصطفى إسحاق
محمد عبدالحميد
عبدالرحمن سيد
أيمن أبورواش
محمد الوتيدي
يوسف الشاهد

نظام جديد لبطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات

تقام النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات وفق النظام الجديد الذي أقره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في إطار تنظيم منافسات اللعبة على المستوى القاري.

وتُعد البطولة الحالية مسابقة قارية مستقلة، ولا تمنح المنتخبات المشاركة بطاقات تأهل إلى كأس العالم لكرة الصالات، وفقًا للنظام المشار إليه.

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