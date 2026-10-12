تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم

أسفر الاجتماع الفني لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات، المقامة في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر الحالي، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر في جميع مبارياته بدور المجموعات.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة تنزانيا يوم 13 أكتوبر، ثم يلتقي موزمبيق يوم 15 أكتوبر، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات أمام أنجولا يوم 17 أكتوبر.



ويسعى منتخب مصر لكرة القدم داخل الصالات إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال دور المجموعات، وحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، مع تطلعه للمنافسة على لقب البطولة القارية.

يُذكر أن النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات تُقام وفق النظام الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتُعد بطولة قارية مستقلة غير مؤهلة إلى كأس العالم لكرة الصالات.

وسبق لمنتخب مصر لكرة القدم داخل الصالات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات في تاريخه، أعوام: 1996 و2000 و2004.