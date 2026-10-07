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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة منتخب مصر لكرة الصالات المشاركة في أمم إفريقيا 2026

كرة اليد
كرة اليد
حمزة شعيب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قائمة منتخب مصر لكرة الصالات، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026.

ويتولى نادر رشاد القيادة الفنية للمنتخب، ويخوض الفراعنة منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أنجولا وموزمبيق وتنزانيا.

قائمة منتخب مصر للصالات

حراسة المرمى:

  • أنس خالد زكريا
  • أحمد فكري
  • جمال عبد الناصر

اللاعبون:

  • خالد يسري
  • إبراهيم السيد
  • علاء عيسى
  • محمد جمال
  • محمد مصطفى
  • أحمد علي
  • فادي أشرف
  • عصام علاء
  • عبد الرحمن محمد
  • أحمد مصطفى
  • يوسف النبراوي

وكان الاتحاد المصري قد أعلن في وقت سابق قائمة موسعة استعدادًا للبطولة، قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي تضم اللاعبين المشاركين في أمم إفريقيا.

مشوار مصر في البطولة

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة تنزانيا، ثم يلتقي موزمبيق، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أنجولا.

منتخب مصر لكرة اليد كرة اليد لاعبي كرة اليد

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