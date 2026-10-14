قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أجل لقمة العيش دفع حياته ثمنًا.. القصة الكاملة لمـ ـقتل سائق مصري في السودان على يد مسلحيـ ـن
وزيرة الإسكان تبحث تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية
وصول إسماعيل دولار و4 آخرين للمحكمة في قضية البلطجة بالمقطم
قوات التحالف العربي تعلن زوال الخطر المهدد للعاصمة الرياض
تقلبات جوية وأمطار رعدية مرتقبة.. الأرصاد تحذر من تغير الطقس
وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان خفض التصعيد الإقليمي وتسوية الأزمة السودانية
اليوم .. الأهلي والزمالك في نهائي أفريقي ناري .. من يعتلي عرش كرة اليد؟
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي كبير في "حماس" بمدينة غزة
تقرير لـ CNN: أضرار كبيرة في المنشآت الأمريكية بأوكرانيا وسط صمت ترامب
أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة
عام على قمة شرم الشيخ.. مصر تجدد دعمها لخطة ترامب للسلام وتؤكد ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي
ترامب: عمليات استكشاف «ضخمة» للنفط والغاز والمعادن تستعد للانطلاق في جرينلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا لكرة الصالات والقنوات الناقلة

منتخب الصالات
منتخب الصالات
محمد سمير

يخوض منتخب مصر لكرة الصالات اختبارًا جديدًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، عندما يواجه نظيره الموزمبيقي غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة المقامة في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة مصر وموزمبيق

تقام مباراة مصر وموزمبيق في تمام الثامنة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي أنجولا وتنزانيا.

ويدخل المنتخب المصري المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز كبير على تنزانيا بنتيجة 8-0، في الجولة الافتتاحية، ليحصد أول ثلاث نقاط ويبدأ المنافسات بقوة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق

ووفقًا للمعلومات الواردة عن بث البطولة، تشمل القنوات والمنصات المرشحة لنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات:

* أون سبورت: القناة المصرية المفتوحة.
* بي إن سبورتس: شبكة القنوات الرياضية المشفرة.
* الرياضية المغربية Arryadia: القناة المغربية الناقلة للبطولة.
* منصة TOD: خدمة البث الرقمي.
* قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب: للمباريات التي تتاح عبر المنصة.

ويُفضل مراجعة جدول البث الرسمي قبل المباراة للتأكد من القناة التي ستنقل اللقاء تحديدًا، إذ لا يعني نقل البطولة عبر هذه الجهات إذاعة كل مباراة على جميع المنصات.

مجموعة منتخب مصر في أمم أفريقيا

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب أنجولا وموزمبيق وتنزانيا، ويطمح الفراعنة إلى مواصلة الانتصارات وحسم التأهل إلى الدور التالي مبكرًا.

وتشهد النسخة الحالية تطبيق نظام جديد للبطولة، التي تقام باعتبارها منافسة قارية مستقلة، وليست مؤهلة إلى كأس العالم لكرة الصالات.

مصر وموزمبيق موعد مباراة مصر وموزمبيق أمم أفريقيا لكرة الصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

الحجاب الشرعي للمرأة

هل ظهور جزء من الشعر لن يؤثر على الحجاب الشرعي للمرأة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الزمالك ضد الأهلي

اتحاد الكرة يُحدّد شرطًا أمام الزمالك للاستماع إلى مُحادثة «الفار» في مباراة القمة | خاص

استهداف سفينة بالبحر الأسود، صورة أرشيفية

نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

مباراة القمة

الحكم احتسب ركلة مرمى.. فيديو يحسم الجدل حول لقطة «شيكو بانزا» بمباراة «القمة» | شاهد

ترشيحاتنا

بشرى

سر غياب الفنانة بشرى عن مهرجان الجونة.. تفاصيل

انفجار

محمد شبانة ابن شقيق عبد الحليم حافظ يعلن تضامنه مع الشعب السعودي

سناء جميل

" سناء جميل.. عندما يصبح الفن حياة لا تنتهي".. فيلم تسجيلى من إنتاج أكاديمية الفنون

بالصور

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

زلة لسان من متحدثة ترامب الجديدة تثير الانتباه.. ماذا قالت؟

مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟

دراسة تحذر: 59% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم

ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد