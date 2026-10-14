موعد مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا لكرة الصالات والقنوات الناقلة

يخوض منتخب مصر لكرة الصالات اختبارًا جديدًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، عندما يواجه نظيره الموزمبيقي غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة المقامة في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة مصر وموزمبيق

تقام مباراة مصر وموزمبيق في تمام الثامنة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي أنجولا وتنزانيا.

ويدخل المنتخب المصري المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز كبير على تنزانيا بنتيجة 8-0، في الجولة الافتتاحية، ليحصد أول ثلاث نقاط ويبدأ المنافسات بقوة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق

ووفقًا للمعلومات الواردة عن بث البطولة، تشمل القنوات والمنصات المرشحة لنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات:

* أون سبورت: القناة المصرية المفتوحة.

* بي إن سبورتس: شبكة القنوات الرياضية المشفرة.

* الرياضية المغربية Arryadia: القناة المغربية الناقلة للبطولة.

* منصة TOD: خدمة البث الرقمي.

* قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب: للمباريات التي تتاح عبر المنصة.

ويُفضل مراجعة جدول البث الرسمي قبل المباراة للتأكد من القناة التي ستنقل اللقاء تحديدًا، إذ لا يعني نقل البطولة عبر هذه الجهات إذاعة كل مباراة على جميع المنصات.

مجموعة منتخب مصر في أمم أفريقيا

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب أنجولا وموزمبيق وتنزانيا، ويطمح الفراعنة إلى مواصلة الانتصارات وحسم التأهل إلى الدور التالي مبكرًا.

وتشهد النسخة الحالية تطبيق نظام جديد للبطولة، التي تقام باعتبارها منافسة قارية مستقلة، وليست مؤهلة إلى كأس العالم لكرة الصالات.