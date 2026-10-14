الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم تعافي أسهم الرقائق وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت الأسهم الآسيوية بشكل طفيف اليوم / الأربعاء /، مع تعافي أسهم شركات أشباه الموصلات، رغم أن ارتفاع أسعار النفط والحذر قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية حدّا من المكاسب.

وارتفع مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 0.5%.

وصعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.6%، ومؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.6%، ومؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.3%.

في المقابل، تراجع مؤشر سي إس آي 300 الصيني بنسبة 0.2%، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1%.

وفي التداولات الآسيوية، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%.

وظلت أسعار النفط مصدر قلق للمستثمرين، بعدما أدت هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة على السعودية إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة.

وارتفع خام برنت بنسبة 1.2% إلى نحو 106.86 دولار للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 94.96 دولار.

وقادت شركات الرقائق الكورية الجنوبية موجة التعافي، إذ ارتفعت أسهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة 2.8%، وصعدت أسهم إس كيه هاينكس بنسبة 2%، بعد تراجعهما الحاد في الجلسة السابقة وسط تزايد المخاوف بشأن المنافسة الصينية.

وفي المقابل، انخفضت أسهم كيوكسيا اليابانية بنسبة 1.8%، بينما ارتفعت أسهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات بنسبة 1.4%، وصعدت أسهم فوكسكون بنسبة 2.6%، وتراجعت أسهم لارغان بنسبة 3.9%.

ويتطلع المستثمرون حاليًا إلى نتائج أرباح الشركات الأمريكية لمعرفة ما إذا كانت شركات التكنولوجيا قادرة على تبرير استثماراتها في الذكاء الاصطناعي.

وبدأ موسم إعلان النتائج المالية بتقارير من بنوك كبرى، من بينها جيه بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس وسيتي جروب وويلز فارجو، فيما من المقرر أن يعلن كل من بنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي نتائجهما في وقت لاحق اليوم .

وقال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري لاحتواء التضخم، لكنه لا يرى حاجة إلى مزيد من الزيادات في عام 2027.

وكانت الأسواق تسعّر احتمالًا بنسبة 22% لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر، بينما تراجع مؤشر الدولار إلى 102.17 بعد أن سجل أعلى مستوى له في 18 شهرًا خلال الجلسة السابقة، ولم يطرأ تغير يُذكر على اليورو، الذي سجل 1.1202 دولار.

وفي الصين، قفزت الصادرات الصينية بنسبة 36.3% على أساس سنوي في سبتمبر، متجاوزة التوقعات البالغة 25.5%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 31%، مقارنة بتوقعات بلغت 24.5%، وتسلط هذه الأرقام الضوء على صمود الطلب الخارجي، رغم استمرار ضعف الإنفاق المحلي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين إلى 0.9% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بـ0.8% في الشهر السابق، لكنه جاء دون التوقعات البالغة 1%. وعلى أساس شهري، صعد المؤشر بنسبة 0.2%، بينما استقر التضخم الأساسي عند 1%.

وتسارع تضخم أسعار المنتجين إلى 5%، مقارنة بـ3.8%، متجاوزًا التوقعات البالغة 4.5%، مع ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأولية، ما دفع أسعار المنتجات عند بوابات المصانع إلى الصعود، وفي المقابل، أشار ضعف التضخم الأساسي إلى استمرار فتور طلب المستهلكين.

وفي سنغافورة، نما الاقتصاد بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، متباطئًا من 6.2% في الربع السابق، لكنه تجاوز متوسط التوقعات البالغ 5.1%، وظل النمو قويًا، إلا أن تباطؤه يعزز المؤشرات على تراجع زخم النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وارتفع مؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 1.6%، بعدما قالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان إنها مستعدة للاستماع إلى مناقشات بشأن ضريبة المعاملات على تداول الأسهم، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى جذب تدفقات رأس المال؛ وصعدت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 بنسبة 2.1%.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدوره اليوم .

ومن المتوقع أن يتسارع التضخم العام إلى 3.6% على أساس سنوي، مع ارتفاع شهري بنسبة 0.6%، بعد زيادة بلغت 0.4% في أغسطس، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري.