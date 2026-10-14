مفاجأة في محلات الصاغة .. الذهب يثبت عند هذا السعر لليوم الثالث على التوالي

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء استقرارها الملحوظ داخل أسواق الصاغة لليوم الثالث على التوالي، متوقفة عند نفس مستوياتها دون أي زيادة أو انخفاض، ويأتي هذا الاستقرار تزامناً مع استقرار أسعار الذهب اليوم في السوق العالمي، ليخيم الهدوء على حركة المعدن الأصفر وسط حالة من الترقب بين المواطنين والمستثمرين، لتبقى الأعيرة الأكثر تداولاً ثابته بشكل كلي.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
سعر الذهب عيار 24
شراء 7046 جنيه
سعر الذهب عيار 22
شراء 6459 جنيه
سعر الذهب عيار 21
شراء 6165 جنيه
سعر الذهب عيار 18
شراء 5284 جنيه
سعر الذهب عيار 14
شراء 4110 جنيه
سعر الذهب عيار 12
شراء 3523 جنيه
سعر أونصة الذهب عيار 24
شراء 219155 جنيه
سعر أونصة الذهب عيار 21
شراء 191761 جنيه
سعر الجنيه الذهب عيار 21
شراء 49322 جنيه