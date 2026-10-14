مفاجأة في محلات الصاغة .. الذهب يثبت عند هذا السعر لليوم الثالث على التوالي

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء استقرارها الملحوظ داخل أسواق الصاغة لليوم الثالث على التوالي، متوقفة عند نفس مستوياتها دون أي زيادة أو انخفاض، ويأتي هذا الاستقرار تزامناً مع استقرار أسعار الذهب اليوم في السوق العالمي، ليخيم الهدوء على حركة المعدن الأصفر وسط حالة من الترقب بين المواطنين والمستثمرين، لتبقى الأعيرة الأكثر تداولاً ثابته بشكل كلي.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 24

شراء 7046 جنيه

سعر الذهب عيار 22

شراء 6459 جنيه

سعر الذهب عيار 21

شراء 6165 جنيه

سعر الذهب عيار 18

شراء 5284 جنيه

سعر الذهب عيار 14

شراء 4110 جنيه

سعر الذهب عيار 12

شراء 3523 جنيه

سعر أونصة الذهب عيار 24

شراء 219155 جنيه

سعر أونصة الذهب عيار 21

شراء 191761 جنيه

سعر الجنيه الذهب عيار 21

شراء 49322 جنيه