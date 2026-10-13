طلع 120 جنيه.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 13-10-2026 بمختلف محلات الصاغة.

الجنيه الذهب يرتفع

وصعد سعر الجنيه الذهب مقدار 120 جنيه في يومين اثنين بالتوازي مع ارتفاع طفيف لسعر المعدن الأصفر.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 49.4 ألف جنيه في المتوسط .

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب 5 جنيهات من قيمته خلال الساعات السابقة .

آخر تحديث لسعر الذهب

وجاء آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6175 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7057جنيها للشراء و 7017 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6469 جنيها للشراء و 6432 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6175 جنيها للشراء و 6140 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5292 جنيها للشراء و6140 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4116 جنيها للشراء و 4093 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 49.4 ألف جنيه للشراء و 49.12 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4154 دولار للشراء و 4153 دولار للبيع.