فرصة للشراء .. إلى أين وصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر حالة من الاستقرار والهدوء مع بداية حركة الشراء والتداولات بالأسواق المحلية، متأثرةً بتراجع البورصة العالمية والانخفاض في أونصة الذهب اليوم، وجاء هذا الاستقرار المحلي عقب التراجع الذي تم تسجيله بنهاية تعاملات أمس، ليتوقف هبوط الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب وسط حالة من الترقب والمتابعة المستمرة من جانب المستثمرين والراغبين في الشراء.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 7046 جنيهاً مصرياً ما يعادل 134.99 دولاراً أمريكياً،

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6459 جنيهاً مصرياً ما يعادل 123.74 دولار أمريكي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً ومبيعاً في الأسواق المحلية نحو 6165 جنيهاً مصرياً ما يعادل 118.12 دولاراً أمريكياً.

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 5284 جنيهاً مصرياً ما يعادل 101.24 دولاراً أمريكياً.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4110 جنيهات مصرية ما يعادل 78.74 دولاراً أمريكياً،

وعلى مستوى الجنيه الذهب والأونصة، فقد سجل سعر الجنيه الذهب زنة 8 جرامات من عيار 21 نحو 49320 جنيهاً مصرياً ما يعادل 944.96 دولاراً أمريكياً.

وفيما يتعلق بأسعار السبائك والأنصات، استقر سعر أونصة الذهب عيار 24 عند مستوى 219155 جنيهاً مصرياً ما يعادل 4198 دولاراً أمريكياً،

في حين بلغ سعر أونصة الذهب عيار 21 نحو 191761 جنيهاً مصرياً ما يعادل 3673 دولاراً أمريكياً.