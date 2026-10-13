ارتفع 23 ريالا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بالسعودية رغم التراجع العالمي

شهدت أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية مفاجأة غير متوقعة؛ حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم، رغم الانخفاض الذي سجله يوم أمس، وبالتزامن مع التراجع الذي يشهده السوق العالمي وأسعار الأوقية.

وكان الذهب قد شهد حالة من الاستقرار والانخفاض المتتالي على مدار الأيام الماضية، قبل أن ينعكس الاتجاه وفجأة ترتفع الأسعار اليوم في الأسواق المحلية السعودية.

وتأتي هذه الزيادة المحلية في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الذهب عالمياً تراجعاً في المعاملات الفورية، حيث انخفض سعر الأوقية عالمياً ليصل إلى مستويات متراجعة وسط تقلبات مؤشرات التداول، إلا أن الأسواق السعودية شهدت عكس هذا الاتجاه بارتفاع مختلف الأعيرة والجنيه الذهب مقارنة بأسعار يوم أمس الإثنين.

زيادة في أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ليُسجل 507.11 ريال، بزيادة قدرها 3.34 ريال مقارنة بسعر أمس الإثنين والذي كان 503.77 ريال.

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمقدار 2.92 ريال، حيث ارتفع إلى 443.72 ريال بعدما سجل أمس 440.80 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 380.33 ريال، بزيادة قدرها 2.50 ريال عن سعر أمس البالغ 377.83 ريال.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم إلى 295.82 ريال، بزيادة قدرها 1.95 ريال مقارنة بسعر يوم أمس الإثنين البالغ 293.87 ريال.

وارتفع أيضاً سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية لتُسجل 15772.98 ريال، مقارنة بسعر أمس البالغ 15668.98 ريال، بزيادة قدرها 104.00 ريالات.

كذلك قفز سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) اليوم ليُسجل 3549.76 ريال، بزيادة قدرها 23.36 ريال مقارنة بسعر أمس الذي سجل 3526.40 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 507.11 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 443.72 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 380.33 ريال.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 295.82 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم 15772.98 ريال.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 3549.79 ريال.