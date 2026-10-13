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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفع 23 ريالا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بالسعودية رغم التراجع العالمي

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بالسعوديه اليوم رغم التراجع العالمي
ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بالسعوديه اليوم رغم التراجع العالمي
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية مفاجأة غير متوقعة؛ حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم، رغم الانخفاض الذي سجله يوم أمس، وبالتزامن مع التراجع الذي يشهده السوق العالمي وأسعار الأوقية.

وكان الذهب قد شهد حالة من الاستقرار والانخفاض المتتالي على مدار الأيام الماضية، قبل أن ينعكس الاتجاه وفجأة ترتفع الأسعار اليوم في الأسواق المحلية السعودية.

وتأتي هذه الزيادة المحلية في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الذهب عالمياً تراجعاً في المعاملات الفورية، حيث انخفض سعر الأوقية عالمياً ليصل إلى مستويات متراجعة وسط تقلبات مؤشرات التداول، إلا أن الأسواق السعودية شهدت عكس هذا الاتجاه بارتفاع مختلف الأعيرة والجنيه الذهب مقارنة بأسعار يوم أمس الإثنين.

زيادة في أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ليُسجل 507.11 ريال، بزيادة قدرها 3.34 ريال مقارنة بسعر أمس الإثنين والذي كان 503.77 ريال.

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمقدار 2.92 ريال، حيث ارتفع إلى 443.72 ريال بعدما سجل أمس 440.80 ريال.

أسعار الذهب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 380.33 ريال، بزيادة قدرها 2.50 ريال عن سعر أمس البالغ 377.83 ريال.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم إلى 295.82 ريال، بزيادة قدرها 1.95 ريال مقارنة بسعر يوم أمس الإثنين البالغ 293.87 ريال.

الذهب يرتفع بشكل طفيف مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

وارتفع أيضاً سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية لتُسجل 15772.98 ريال، مقارنة بسعر أمس البالغ 15668.98 ريال، بزيادة قدرها 104.00 ريالات.

كذلك قفز سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) اليوم ليُسجل 3549.76 ريال، بزيادة قدرها 23.36 ريال مقارنة بسعر أمس الذي سجل 3526.40 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 507.11 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 443.72 ريال.  

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 380.33 ريال.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 295.82 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم 15772.98 ريال.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 3549.79 ريال.

الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في السعودية اليوم سعر الجنيه الذهب السعودي اليوم سعر عيار ٢٤ الآن سعر عيار ٢١ الآن سعر عيار ١٨ الآن سعر الجنيه الذهب اليوم

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