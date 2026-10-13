قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كعب العمل 2026 .. رابط الاستخراج الإلكتروني والشروط والمستندات
قادما من السعودية.. وصول جثمان المضيفة الجوية المصرية إلى أرض الوطن
أنا أسعد إنسان على وجه الأرض.. الشهيد الحي عبد الجواد سليم يبكي على الهواء
النصر يهزم نيفتشي بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة.. ورونالدو يسجل
كانوا هيصلوا عليا.. دعاء فاروق تساند الشيخ أشرف الفيل بعد محنته الصحية
ربنا يسامحني.. الشيخ أحمد المشجع الزملكاوي يعلن اعتزاله تشجيع كرة القدم
تسبب في معاناة الجميع.. جيرارد يطالب بعقوبات تاريخية ضد مانشستر سيتي
ارتدوا قطعة ملابس إضافية.. الأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض الحرارة الأيام المقبلة
العشاء الأخير.. مصرع شابين في حادث تصادم بالمنوفية
التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين باتجاه خميس مشيط
خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي
نيوكاسل يخسر برباعية من كوفنتري في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد تراجعه أمس.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب استقراراً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 في مصر، عند آخر تراجع تم تسجيله في ختام تعاملات أمس الإثنين، وذلك بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالمياً، حيث تراجعت الأوقية العالمية اليوم لتسجل نحو 4168 دولارا للأوقية عيار 24، مما انعكس على أسعار الذهب في السوق المحلي.

سعر الذهب في مصر

ويترقب المواطنون تحركات جديدة في أسعار الذهب خلال الساعات المقبلة، حيث تتغير الأسعار على مدار اليوم وفقاً لحركة البيع والشراء وحركة الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 في مصر

سعر الذهب عيار 24 قيراط: 7046 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 قيراط: 6165 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 قيراط: 5284 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 قيراط: 4110 جنيهات.
 

سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط: 219155 جنيها.

سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط: 191761 جنيها.

سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات - عيار 21 قيراط): 49322 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الذهب أسعار الذهب في مصر اليوم سعر الذهب عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ١٢ اليوم سعر عيار ١٨ الآن سعر الجنيه الذهب الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

السفارة المصرية بالرياض

سفارة مصر لدى السعودية تصدر بيانا لأبناء الجالية بشأن رحلات الطيران

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

الدكتورة منار غانم

الأرصاد: أمطار رعدية ومنخفض جوي يغيران حالة الطقس بدءًا من بعد غد

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

الاهلي

خالد طلعت: هدف الأهلي الأول بمرمى الزمالك احتسب لـ بن شرقي وليس محمد هاني

بالصور

من السرحان للتشنجات.. علاج مختلف أنواع الصرع بالأكل| وهذه الأنظمة الغذائية الأنسب

الصرع
الصرع
الصرع

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد