بعد تراجعه أمس.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

شهدت أسعار الذهب استقراراً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 في مصر، عند آخر تراجع تم تسجيله في ختام تعاملات أمس الإثنين، وذلك بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالمياً، حيث تراجعت الأوقية العالمية اليوم لتسجل نحو 4168 دولارا للأوقية عيار 24، مما انعكس على أسعار الذهب في السوق المحلي.

ويترقب المواطنون تحركات جديدة في أسعار الذهب خلال الساعات المقبلة، حيث تتغير الأسعار على مدار اليوم وفقاً لحركة البيع والشراء وحركة الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 في مصر

سعر الذهب عيار 24 قيراط: 7046 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 قيراط: 6165 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 قيراط: 5284 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 قيراط: 4110 جنيهات.



سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط: 219155 جنيها.

سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط: 191761 جنيها.

سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات - عيار 21 قيراط): 49322 جنيها.