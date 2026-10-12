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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مفاجأة!! تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب اليوم مقارنة بشهر سبتمبر

خسارة تتجاوز ال 1700 جنيه في سعر الجنيه الذهب على مدار أقل من شهر
خسارة تتجاوز ال 1700 جنيه في سعر الجنيه الذهب على مدار أقل من شهر
رانيا أيمن

تشهد أسعار الذهب اليوم انخفاضًا وتراجعًا واضحًا في حركة التعاملات بالصاغة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سعر الجنيه الذهب الذي تراجع أيضاً اليوم، ومع تراجع أسعار الذهب يواصل المواطنون والمستثمرون متابعة مستوياته اللحظية لرصد حركة السوق وتحديد الوقت المناسب للشراء أو الادخار.

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم مقارنة بأمس

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم تراجعًا طفيفًا مقارنة بأسعار الأمس؛ حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليصل إلى 6165 جنيهًا مقارنة بسعره يوم أمس الأحد الذي سجل فيه 6185 جنيهًا. 

سعر الجنيه الذهب

وبناءً على هذا التراجع في الجرام، انخفض سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) اليوم ليسجل 49320 جنيهًا، بعدما كان قد سجل يوم أمس نحو 49480 جنيهًا، ليخسر الجنيه الذهب نحو 160 جنيهًا عن تعاملات الأمس.

تراجع قوي في سعر الجنيه الذهب مقارنة بأعلى مستوى في سبتمبر

ورغم التراجع الطفيف الذي سجله سعر الجنيه الذهب اليوم عن أمس، إلا أنه تراجع بشكل كبير وملاحظ عند مقارنته بأعلى سعر وصل له الجنيه الذهب في شهر سبتمبر الماضي؛ حيث سجل يوم الجمعة 18 سبتمبر الماضي نحو 51037 جنيهًا، فيما وصل سعره اليوم إلى 49320 جنيهًا، ليسجل الجنيه الذهب انخفاضًا وخسارة كبيرة بلغت قيمتها نحو 1717 جنيهًا مقارنة بقمته المسجلة في سبتمبر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وعلى مستوى أسعار أعيرة الذهب المختلفة في محلات الصاغة اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7046 جنيهًا، 

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا ليصل إلى 6165 جنيهًا، 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5284 جنيهًا.

وعن الأعيرة الأقل تداولاً، فقد سجل جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 4110 جنيهات، 

وعلى مستوى الأونصات، سجلت أونصة الذهب عيار 24 نحو 219155 جنيهًا، في حين بلغت أونصة الذهب عيار 21 نحو 191761 جنيهًا.

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