قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير إيران بلندن يرفض اتهامات بريطانيا بشأن حادث فيرفورد.. ويؤكد: لا تستند لأدلة
السفارة المصرية بالرياض تدعو المواطنين لمراجعة شركات الطيران والتأكد من مواعيد الرحلات بين مصر والسعودية
مصر للطيران تسيّر رحلتين خاصتين لنقل فريقي الأهلي وبيراميدز إلى عنتيبي وجوبا
الزمالك يرد على تغيير فندق الإقامة في رواندا
الدورى الممتاز| زد يتعادل مع المقاولون فى اللحظات الأخيرة
معلومات الوزراء يستعرض رؤى الخبراء والمتخصصين حول سبل دعم وتعزيز التحول الرقمي
المتحدث العسكري: تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية
أردوغان: إحالة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى البرلمان خلال أيام
العاصفة راشيل تدمر منازل أثرياء كاليفورنيا وتجبر السكان على الإخلاء
لفتة إنسانية.. ياسر جلال يزور الطفل زياد في منزله ويتناول معه الفطير والعسل
هجوم سيبراني واسع يشعل ثلاجات متاجر فرنسية ويرفع حرارتها إلى 50 درجة
الأزهر يدين الاعتداء الآثم على مطار الملك خالد بالرياض واستهداف المدنيين والمعتمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم.. انخفاض جديد مع صعود الدولار والنفط

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين بعد ارتفاع الدولار والنفط
تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين بعد ارتفاع الدولار والنفط
رانيا أيمن

انخفض الذهب بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى في نحو أسبوع اليوم الاثنين، متأثرا بارتفاع الدولار وأسعار النفط، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات جديدة ‌بشأن مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4172.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1344 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الثاني من أكتوبر في وقت سابق من اليوم، وفقاً لرويترز.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة أيضا إلى 4196.20 دولار.

والمؤسسات الحكومية وسوق السندات في الولايات المتحدة مغلقة ⁠اليوم الاثنين بمناسبة عطلة يوم كولومبوس.
وقال جيم ويكوف المحلل لدى شركة أمريكان جولد إكستشينج "نشهد بعض ضغوط البيع على الذهب بسبب اقتراب الدولار من أعلى مستوياته في عام ونصف العام". ويتسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في إبقاء المستثمرين في حالة حذر.

سعر الذهب

وسيترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي كيفن وورش، إلى جانب بيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لتقييم مسار السياسة النقدية المستقبلية.
ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين ‌وبيانات ⁠مبيعات التجزئة يوم الخميس.
وقال ويكوف "لا أعتقد أن (التقارير) ستظهر أي علامات على تراجع التضخم، ومن المرجح أن تؤثر سلبا على سوق المعادن".
وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع إلى حد كبير أن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ثابتة في وقت لاحق ⁠من الشهر الجاري، لكنها تتوقع بنسبة 87 بالمئة لرفعها في ديسمبر كانون الأول.
ويفضل المستثمرون الأصول التي تدر عائدا على الذهب عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة.

وزادت أسعار النفط إلى أعلى ⁠مستوياتها في نحو أسبوعين اليوم الاثنين، إذ طغى أثر الهجمات على السعودية على الآمال في زيادة الإمدادات بعدما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصادرات ديزل ⁠روسية جديدة ووقف إطلاق النار على قطاع الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 60.51 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1684.63 دولار، واستقر البلاديوم عند 1148.15 دولار.

الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالمياً سعر الأوقية اليوم الدولار النفط تراجع اسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

طريق السويس

لرواد التجمع ومدينة نصر.. غلق كلي لكوبرى طريق السويس وتحويلات مرورية بديلة

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

ترشيحاتنا

وزير داخلية الأردن

وزير داخلية الأردن يبحث مع وكيل أمين عام الأمم المتحدة تعزيز التعاون في عمليات حفظ السلام

وزير الطاقة السعودي ووزيرا البترول والكهرباء

وزير الطاقة السعودي ووزيرا البترول والكهرباء يتفقدون جناح قطاع البترول المصري بالرياض

وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في لاهاي للمطالبة بالإفراج عن أحمد ناصر

وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في لاهاي للمطالبة بالإفراج عن أحمد ناصر

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد