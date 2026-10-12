رغم التراجع اليومي.. الذهب يواصل صعوده في أكتوبر والجنيه يرتفع 441 جنيهاً

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين، تراجعاً طفيفاً مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد، إلا أنها تحافظ على مسارها التصاعدي عند مقارنتها بأسعار نهاية شهر سبتمبر الماضي.

حيث كسب الجنيه الذهب أكثر من 440 جنيهاً خلال أكتوبر.

ولذلك يترقب المواطنون دائماً أسعار الذهب لحظة بلحظة، حيث يمكن أن تزيد أو تنخفض على مدار اليوم وباختلاف الأيام تبعاً لتغيرات السوق والعرض والطلب.

تراجع أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 12 أكتوبر انخفاضاً طفيفاً مقارنة بتعاملات يوم أمس الأحد 11 أكتوبر، وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24: سجل اليوم 7046.00 جنيه للجرام، منخفضاً بقيمة 23 جنيهاً عن أسعار أمس الأحد حيث كان قد سجل 7069.00 جنيه.

عيار 21: سجل اليوم 6165.25 جنيه للجرام، متراجعاً بقيمة 20.13 جنيه مقارنة بأمس الأحد الذي سجل فيه 6185.38 جنيه.

عيار 18: سجل اليوم 5284.50 جنيه للجرام، بانخفاض قدره 17.25 جنيه عن يوم أمس الأحد البالغ 5301.75 جنيه.

عيار 14: سجل اليوم 4110.17 جنيه للجرام، منخفضاً بقيمة 13.41 جنيه مقارنة بأمس الأحد حيث سجل 4123.58 جنيه.

الجنيه الذهب: سجل اليوم 49,322 جنيه، متراجعاً بقيمة 161 جنيهاً مقارنة بأمس الأحد الذي سجل فيه 49,483 جنيه.

ارتفاع في شهر أكتوبر

على الرغم من التراجع اليومي المحدود، إلا أن أسعار الذهب حققت مكاسب ملحوظة منذ بداية شهر أكتوبر الحالي، وعند مقارنة أسعار اليوم الاثنين 12 أكتوبر بأسعار نهاية الشهر الماضي (الأربعاء 30 سبتمبر)، نجد الارتفاعات التالية:

عيار 24: ارتفع من 6983.00 جنيه (في 30 سبتمبر) إلى 7046.00 جنيه (اليوم 12 أكتوبر)، بزيادة قدرها 63 جنيهاً في الجرام.

عيار 21: ارتفع من 6110.12 جنيه (في 30 سبتمبر) إلى 6165.25 جنيه (اليوم 12 أكتوبر)، محققاً زيادة بقيمة 55.13 جنيه في الجرام.

عيار 18: ارتفع من 5237.25 جنيه (في 30 سبتمبر) إلى 5284.50 جنيه (اليوم 12 أكتوبر)، بربح قدره 47.25 جنيه في الجرام.

عيار 14: ارتفع من 4073.42 جنيه (في 30 سبتمبر) إلى 4110.17 جنيه (اليوم 12 أكتوبر)، بارتفاع قدره 36.75 جنيه في الجرام.

الجنيه الذهب: ارتفع من 48,881 جنيه (في 30 سبتمبر) إلى 49,322 جنيه (اليوم 12 أكتوبر)، محققاً مكاسب بقيمة 441 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم في مصر

فيما يلي قائمة بأسعار جرام الذهب والجنيه الذهب في مصر لليوم الاثنين 12 أكتوبر:

عيار 24: 7046.00 جنيه.

عيار 21: 6165.25 جنيه.

عيار 18: 5284.50 جنيه.

عيار 14: 4110.17 جنيه.

الجنيه الذهب: 49,322 جنيه.