خسائر في أسواق الذهب بالسعودية.. تراجع جماعي للمعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية تراجعا ملحوظا تزامنا مع الهبوط الذي سجلته الأوقية والأسواق العالمية، مما انعكس مباشرة على حركة الأسعار داخل الأسواق المحلية لتسجل مستويات جديدة منخفضة مقارنة بيوم أمس الأحد.

تراجع أسعار اليوم

شهد عيار 24 الأكثر نقاءً تراجعًا لافتًا اليوم الاثنين ليسجل 489.18 ريال، وذلك بعد أن كان قد حقق أمس الأحد مستوى 492.65 ريال، ليتراجع بمقدار قدره 3.47 ريال للجرام الواحد.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق ليسجل اليوم 428.03 ريال، مقارنة بسعره يوم أمس البالغ 431.07 ريال، محققًا انخفاضًا قدره 3.04 ريال.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم ليصل إلى مستوى 366.89 ريال، بعد أن كان يسجل أمس الأحد 369.49 ريال، ليتراجع بمقدار قدره 2.60 ريال.

وبالنسبة لعيار 14، فقد سجل اليوم 285.36 ريال، مقارنة بسعره أمس الأحد البالغ 287.38 ريال، منخفضًا بمقدار قدره 2.02 ريال.

وفيما يخص الجنيه الذهب زنة 8 جرامات من عيار 21، فقد سجل اليوم مستويًا جديدًا عند 3424 ريال، متراجعًا بمقدار نحو 24.56 ريال مقارنة بأسعار تعاملات أمس الأحد التي بلغت 3448.56 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب عيار 24 قيراط: 489.18 ريال

سعر الذهب عيار 21 قيراط: 428.03 ريال

سعر الذهب عيار 18 قيراط: 366.89 ريال

سعر الذهب عيار 14 قيراط: 285.36 ريال

سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط: 15215 ريال

سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط: 13313 ريال

سعر الجنيه الذهب زنة 8 جرام عيار 21 قيراط: 3424 ريال.