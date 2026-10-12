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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مصر مستهل اليوم الإثنين

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” حركة المعدن الأصفر في السوق المحلية بمستهل التعاملات الصباحية  اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات معلنة من محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 

وصل سعر بيع الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، إلى 7065 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 7015 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6185 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 6140 جنيهًا للجرام الواحد، ليحافظ على مكانته كأكثر الأعيرة طلبًا من المقبلين على شراء الحلي والمشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وبلغ سعر بيع الذهب عيار 18، نحو 5295 جنيهات، وسعر الشراء 5265 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وسجل  سعر الذهب  عيار 14، ليسجل سعر بيعه 4120 جنيهًا، مقابل 4,095 جنيهًا لسعر الشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026

وتداول سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات)، ليستقر 49440 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 49120 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب محليًا

 بلغ سعر الأونصة في مصر 219680 جنيهًا للبيع، مقابل 218260 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب عالميا

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب اليوم نحو 4195.81 دولارًا

دولار الصاغة وسعر الصرف

وفي سياق متصل، سجل دولار الصاغة، وهو سعر الصرف المعتمد لتسعير الذهب في السوق المحلية، نحو 52.36 جنيهًا، مقابل 52.40 جنيهًا في البنوك، ما يعكس تقاربًا واضحًا بين السعرين.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل رئيسية، أبرزها، السعر العالمي للأونصة المقوّم بالدولار الأمريكي، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، حجم العرض والطلب على المشغولات والسبائك الذهبية وكذلك التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وقرارات أسعار الفائدة العالمية.

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