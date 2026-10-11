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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

من ربع جرام حتى الكيلو.. أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الأحد

أسعار السبائك الذهبية
أسعار السبائك الذهبية
علياء فوزى

شهدت أسواق الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد تفاوت في أسعار السبائك الذهبية والجنيهات الذهبية، وسط متابعة من المستثمرين والمدخرين لحركة المعدن النفيس. 

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار السبائك والجنيهات الذهبية بمختلف أوزانها خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، وفقا آخر تحديثات gold-price-today.

 بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7065 جنيهًا، وهو الأساس الذي تُحسب عليه أسعار السبائك بمختلف أوزانها.

أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم

سجلت سبيكة الذهب عيار 24 وزن 5 جرامات نحو 35325 جنيهًا.

بينما بلغ سعر سبيكة 10 جرامات نحو 70650 جنيهًا. 

وسجلت سبيكة 20 جرامًا نحو 141300 جنيه.

وبلغ سعر سبيكة 50 جرامًا نحو 353=250 جنيهًا.

 أما سبيكة 100 جرام، وهي من أكثر السبائك طلبًا بين المستثمرين، فبلغ سعرها نحو 706500 جنيه.

وسجلت سبيكة نصف أونصة (15.552 جرام) نحو 109875 جنيهًا.

بينما بلغ سعر سبيكة الأونصة الكاملة (31.103 جرام) نحو 219745 جنيهًا.

أسعار السبائك الكبيرة

بالنسبة لسبائك كبار المستثمرين، بلغ سعر سبيكة ربع كيلو (250 جرامًا) نحو 1.766,250 مليون جنيه، وسجلت سبيكة نصف كيلو (500 جرام) نحو 3,532,500 مليون جنيه.

 بينما وصل سعر سبيكة الكيلوجرام الواحد (1,000 جرام) إلى نحو 7,065,000 مليون جنيه.

أسعار السبائك الخفيفة

وسجلت سبيكة ربع جرام نحو 1765 جنيهًا.

وبلغت سبيكة نصف جرام نحو 3535 جنيهًا.

وسجل سعر سبيكة وزن 1 جرام نحو 7065 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة وزن 2.5 جرام نحو 17665 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل الجنيه الذهب (عيار 21، وزن 8 جرامات) نحو 49440 جنيهًا.

 وبلغ سعر نصف الجنيه الذهب (4 جرامات) نحو 24720 جنيهًا.

 بينما سجل ربع الجنيه (2 جرام) نحو 12,360 جنيهًا. 

على صعيد الكميات الأكبر، بلغ سعر 5 جنيهات ذهب (40 جرامًا) نحو 247200 جنيه، وسجلت 10 جنيهات ذهب (80 جرامًا) نحو 494400 جنيه.

ما الفرق بين السبائك والجنيه الذهب؟

تُصنع السبائك الذهبية من الذهب الخالص عيار 24، وتتميز بانخفاض المصنعية مقارنة بالمشغولات، ما يجعلها خيارًا مفضلًا للادخار والاستثمار طويل الأجل.

 أما الجنيه الذهب فهو عيار 21، ويتميز بسهولة البيع وسرعة إعادة التسييل، إضافة إلى ثبات وزنه المعروف (8 جرامات) وانتشار التعامل به في السوق المصرية.

نصائح قبل شراء السبائك الذهبية

يُنصح المشترون بالشراء من شركات وتجار معتمدين يقدمون شهادة موثقة مع كل سبيكة، الاحتفاظ بالفاتورة وشهادة السبيكة لتسهيل إعادة البيع لاحقًا.

 

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