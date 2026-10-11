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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

تتصدر أسعار الذهب الآن في مصر اهتمامات المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو توجيه مدخراتهم نحو المعدن الأصفر، في ظل متابعة مستمرة لتحركات الأسعار داخل سوق الصاغة. 

سعر الذهب

ويحرص المستثمرون والمقبلون على الزواج على معرفة أحدث أسعار الأعيرة المختلفة، خاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المحلية، إلى جانب أسعار السبائك والجنيهات الذهبية.

وتساعد متابعة أسعار الذهب اليوم على التعرف على قيمة الجرام وتحديد تكلفة الشراء أو العائد المتوقع من البيع، مع ضرورة الانتباه إلى اختلاف السعر النهائي وفقا للمصنعية والدمغة والرسوم الإضافية التي يحددها التاجر.

أسعار الذهب الآن في مصر

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية وفقا للأسعار المعلنة على النحو التالي.

عيار 24 سجل 7075 جنيها للبيع و7015 جنيها للشراء.

عيار 21 سجل 6190 جنيها للبيع و6140 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل 5305 جنيهات للبيع و5265 جنيها للشراء.

عيار 14 سجل 4125 جنيها للبيع و4095 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب سجل 49520 جنيها للبيع و49120 جنيها للشراء.

الأونصة بالجنيه المصري سجلت 220035 جنيها للبيع و218260 جنيها للشراء.

الأونصة بالدولار سجلت 4195.81 دولار.

ذهب

الذهب عيار 21 الأكثر متابعة في سوق الصاغة

يحظى الذهب عيار 21 بمكانة بارزة في السوق المصرية نظرا إلى استخدامه الواسع في صناعة المشغولات الذهبية، وانتشاره بين المواطنين الراغبين في شراء الشبكة والهدايا الذهبية.

 كما يمثل سعر جرام الذهب عيار 21 مؤشرا مهما لمتابعة تحركات سوق الصاغة وتقدير تكلفة شراء المشغولات قبل إضافة المصنعية.

في المقابل، يفضل بعض المقبلين على الادخار والاستثمار شراء الذهب عيار 24 بسبب ارتفاع درجة نقائه، خاصة عند اقتناء السبائك الذهبية.

 ويأتي عيار 18 ضمن الخيارات المتاحة للراغبين في شراء مشغولات بتصميمات عصرية ومتنوعة، بينما يلجأ بعض المستهلكين إلى عيار 14 وفقا للميزانية والغرض من الشراء.

ويتوقف اختيار العيار المناسب على طبيعة الاستخدام والمبلغ المتاح، إذ تختلف درجة نقاء الذهب من عيار إلى آخر، وهو ما ينعكس على سعر الجرام وقيمة المشغولات.

أسعار الذهب بدون مصنعية في مصر

تعبر أسعار الذهب المعلنة عن قيمة الجرام بحسب العيار، دون أن تعكس بالضرورة إجمالي التكلفة التي يتحملها المشتري عند اقتناء المشغولات الذهبية من محال الصاغة، وتضاف إلى السعر الأساسي قيمة المصنعية والدمغة، إلى جانب أي رسوم أخرى تطبق على عملية البيع.

وتختلف مصنعية الذهب وفقا لنوع القطعة ووزنها وتصميمها ودقة تصنيعها والشركة المنتجة لها، كما تتباين من محل إلى آخر، لذلك قد يدفع المستهلك مبلغا مختلفا عند شراء قطعتين من العيار نفسه، رغم تساوي سعر الجرام الأساسي.

ولمعرفة أسعار الذهب بدون مصنعية بصورة دقيقة، ينبغي التمييز بين سعر الجرام المعلن والتكلفة النهائية للمشغولات، مع الاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة قبل إتمام الشراء، كما يفضل مقارنة السعر النهائي لدى أكثر من تاجر، والحصول على فاتورة توضح تفاصيل عملية البيع.

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