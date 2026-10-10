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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد ارتفاعها 440 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 10 -10-2026 بالصاغة وعيار 21 الآن يسجل مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

تتجه أنظار المتعاملين في سوق الصاغة إلى أحدث أسعار الذهب، مع استمرار اهتمام المواطنين بمتابعة قيمة المعدن النفيس باعتباره أحد خيارات الادخار والاستثمار، إلى جانب استخدامه في شراء المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب الان

وتكتسب متابعة الأسعار أهمية خاصة للراغبين في تحديد التوقيت المناسب للبيع أو الشراء، والتعرف على الفروق السعرية بين الأعيرة المختلفة والجنيهات والسبائك الذهبية.

أسعار الذهب الان في مصر

سعر الذهب عيار 24: 7,040 جنيها للبيع، و6,995 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 21: 6,160 جنيها للبيع، و6,120 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 18: 5,280 جنيها للبيع، و5,245 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 14: 4,105 جنيهات للبيع، و4,080 جنيها للشراء.
سعر الجنيه الذهب: 49,280 جنيها للبيع، و48,960 جنيها للشراء.
سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري: 218,970 جنيها للبيع، و217,545 جنيها للشراء.
سعر أونصة الذهب بالدولار الأمريكي: 4,195.81 دولارا.

أسعار الذهب الان

الذهب عيار 21 في صدارة اهتمامات المواطنين

يستحوذ الذهب عيار 21 على اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، نظرا إلى انتشاره الكبير في السوق المصرية واعتماده على نطاق واسع في صناعة المشغولات الذهبية، ما يجعله من أبرز المؤشرات التي يتابعها المستهلكون لرصد التغيرات اليومية في الأسعار.

في المقابل، يفضل بعض المستثمرين الذهب عيار 24 لارتفاع درجة نقائه، خاصة عند شراء السبائك الذهبية بغرض الادخار، بينما يجذب عيار 18 الراغبين في اقتناء المشغولات ذات التصميمات الحديثة والمتنوعة، بما يوفره من خيارات متعددة تناسب مختلف الأذواق.

ويعتمد اختيار العيار المناسب على الغرض من الشراء، سواء كان للاستخدام الشخصي والزينة أو للاحتفاظ بالذهب كأحد الأصول التي يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

أسعار الذهب بدون مصنعية في مصر

تعبر الأسعار المعلنة للذهب عن قيمة الجرام وفقا للعيار، لكنها لا تمثل بالضرورة إجمالي المبلغ الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية من محال الصاغة، إذ تضاف إليها المصنعية والدمغة، فضلا عن أي رسوم أخرى قد تنطبق على عملية الشراء.

وتتفاوت قيمة المصنعية بحسب نوع المشغولات الذهبية وتصميمها ومستوى دقة تصنيعها والعلامة التجارية المنتجة لها، كما قد تختلف من محل إلى آخر، وهو ما يؤدي إلى تفاوت السعر النهائي حتى عند شراء قطع من العيار نفسه.

أسعار الذهب الان

لذلك، ينصح بمقارنة إجمالي تكلفة المشغولات لدى أكثر من تاجر قبل إتمام عملية الشراء، مع التأكد من معرفة قيمة المصنعية والرسوم الإضافية بصورة واضحة.

أما السبائك والجنيهات الذهبية، فتختلف تكاليفها الإضافية وفقا للوزن والجهة المنتجة ومصاريف التصنيع والتداول، وقد تكون لها حسابات مختلفة عن المصنعية المطبقة على المشغولات الذهبية التقليدية.

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