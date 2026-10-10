أسعار الذهب الآن.. عيار 24 وصل 7 آلاف جنيه

تحظى أسعار الذهب اليوم في مصر باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، في ظل حرصهم على متابعة تحركات المعدن الأصفر والتعرف على أحدث مستويات الأسعار قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، سواء بهدف اقتناء المشغولات الذهبية أو توجيه المدخرات نحو السبائك والجنيهات الذهبية.

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أسعار الذهب الآن في مصر

تسجل أسعار الذهب في مصر مستويات متفاوتة بحسب العيار، فيما تختلف أسعار البيع والشراء وفقا لحركة التداول وتحديثات السوق.

العيار سعر البيع سعر الشراء

الذهب عيار 24 7,045 جنيها 7,000 جنيه

الذهب عيار 21 6,165 جنيها 6,125 جنيها

الذهب عيار 18 5,285 جنيها 5,250 جنيها

الذهب عيار 14 4,110 جنيهات 4,085 جنيها

الجنيه الذهب 49,320 جنيها 49,000 جنيه

الأوقية بالجنيه المصري 219,145 جنيها 217,725 جنيها

الأوقية بالدولار الأمريكي 4,195.81 دولار

أسعار الذهب الان

عيار 21 يتصدر اهتمامات المتعاملين في سوق الذهب

يحتل الذهب عيار 21 مكانة بارزة في السوق ، باعتباره من أكثر الأعيرة انتشارا وتداولا بين المواطنين، فضلا عن استخدامه على نطاق واسع في تصنيع المشغولات الذهبية.

ولهذا، يمثل سعره أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها المستهلكون لمتابعة تطورات أسعار الذهب اليومية.

في المقابل، يلقى عيار 24 اهتماما من الراغبين في شراء السبائك الذهبية، نظرا إلى ارتفاع درجة نقائه، بينما يحظى عيار 18 بإقبال من الباحثين عن تصميمات متنوعة للمشغولات الذهبية تجمع بين الأشكال العصرية وتعدد الخيارات.

أسعار الذهب بدون مصنعية في مصر

تمثل الأسعار المعلنة للجرام قيمة الذهب وفقا للعيار، لكنها لا تعكس بالضرورة التكلفة النهائية التي يدفعها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية من محال الصاغة، إذ تضاف المصنعية والدمغة، إلى جانب أي رسوم أخرى تنطبق على المعاملة.

وتختلف قيمة المصنعية بحسب نوع المشغولة وتصميمها ودقة تصنيعها والشركة المنتجة لها، فضلا عن اختلافها من تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب الان

ولذلك، فإن مقارنة التكلفة النهائية للقطعة بين أكثر من محل تعد خطوة مهمة للوصول إلى أفضل سعر قبل الشراء.

أما السبائك والجنيهات الذهبية، فتتباين تكاليفها الإضافية وفقا للوزن والجهة المنتجة ومصاريف التصنيع والتداول، وقد تختلف هذه التكاليف عن المصنعية المفروضة على المشغولات التقليدية.