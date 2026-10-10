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سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت.. قائمة الأسعار الكاملة في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت.. قائمة الأسعار الكاملة في مصر

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

 

استقر سعر الذهب عيار 21 في مصر خلال التعاملات اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، ليسجل 6140 جنيهًا للشراء و6100 جنيه للبيع، بالتزامن مع ثبات أسعار بقية الأعيرة داخل محلات الصاغة.

سعر عيار 21 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نحو 6140 جنيهًا للشراء و6100 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

وجاء ذلك بعدما ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 30 جنيهًا في المتوسط خلال اليومين الماضيين، قبل استقرار التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب اليوم السبت

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7017 جنيهًا للشراء و6971 جنيهًا للبيع، فيما سجل عيار 22 نحو 6432 جنيهًا للشراء و6390 جنيهًا للبيع.

وسجل عيار 18 نحو 5262 جنيهًا للشراء و5228 جنيهًا للبيع، بينما بلغت قيمة أوقية الذهب في السوق المحلية نحو 49.12 ألف جنيه للشراء و48.8 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب عالميًا

سجلت أوقية الذهب عالميًا نحو 4175 دولارًا للشراء و4174 دولارًا للبيع، وفقًا للبيانات الواردة.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب قد تتغير خلال اليوم وفقًا لمستجدات الأسواق، كما تختلف التكلفة النهائية لشراء المشغولات الذهبية بحسب المصنعية والدمغة.

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