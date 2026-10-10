سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

يستمر ثبات سعر الدولار في بدء تعاملات اليوم السبت 10-10-2026 على مستوى السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار في مصر استقرارا؛ بالتوازي مع انتهاء العمل في البنوك قبل أيام من تعطيل العمل في الجهاز المصرفي.

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.33 جنيه للشراء و 52.43 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 52.24 جنيه للشراء و 52.34 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وصل ثاني أقل سعر دولار 52.28 جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.3 و 52.32 جنيه للشراء و 52.4 و 52.42 جنيه للبيع في بنوك "التعمير والاسكان، بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، البركة، أبو ظبي التجاري، التعمير والإسكان".

الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.34 جنيه للشراء و 52.44 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي".

أعلى سعر دولار

وبلغ أعلى سعر دولار 52.38 جنيه للشراء و 52.48 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 52.35 جنيه للشراء و 52.45 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، نكست، سايب، العربي الإفريقي الدولي".