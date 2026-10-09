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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات  اليوم الجمعة 9-10-2026 على مستوي السوق الرسمية.

آخر تحديث لأكبر سعر 

وتضمن آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 52.38 جنيها للشراء و 52.48 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من مساء الأربعاء الماضي بمناسبة احتفالات حرب أكتوبر المجيدة في ذكراها الـ52.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وحصلت البنوك وفقًا لقرار البنك المركزي المصري علي 3 أيام إجازة رسمية بدأت من أمس الخميس حتي مساء غدًا السبت.

سعر الدولار اليوم

واظهرت تداولات الدولار استقرارا بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك أمس بمناسبة بدء إجازة احتفالات نصر اكتوبر المجيد.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 52.33 جنيها للشراء و 52.43 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 52.24 جنيها للشراء و 52.34 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.28 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل سعر الدولار ما بين 52.3 و 52.32 جنيها للشراء و 52.4 و 52.42 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكولن بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، قناة السويس، البركة، أبوظبي التجاري".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.34 جنيها للشراء و 52.44 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصرف المتحد، HSBC،التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، فيصل الاسلامي،المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

سعر الدولار اليوم

اعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 52.38 جنيها للشراء و 52.48 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 52.35 جنيها للشراء و 52.39 جنيها للبيع في بنوك الأهلي الكويتي، سايب، العربي الإفريقي الدولي، نكست".

البنك المركزي

نقود الإحتياطي

ارتفع حجم نقود الإحتياطي 2.6 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 2.42 تريليون جنيه في إبريل السابق له مقارنة بـ 2.46 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول حجم النقود المتداولة خارج البنك 1.81 تريليون جنيه في مايو السابق مقابل 1.74 تريليون جنيه في إبريل 2026 ومقارنة بـ1.7 تريليون في مارس السابق.

وبلغ حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي 762.4 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 688.17 مليار جنيه إبريل 2026 ومقارنة بـ768.94 مليار جنيه في مارس السابق.

وسجلت جملة الأصول المقابلة لنقود الإحتياطي 2.6 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 2.42 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ2.46 تريليون جنيه في مارس السابق.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 796.34 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 813.62 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ847.14 مليار جنيه في مارس 2026.

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