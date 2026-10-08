أعلى سعر للدولار اليوم.. 52.50 جنيه للبيع في هذا البنك

استقر سعر الدولار اليوم، الخميس 8 أكتوبر 2026، عند مستويات مرتفعة أمام الجنيه المصري، حيث تجاوز حاجز 52 جنيهًا في عدد من البنوك، وسط تحركات محدودة في أسعار الصرف مقارنة بتعاملات أمس، الأربعاء.

أعلى سعر للدولار في البنوك

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك الواردة في القائمة، عند 52.40 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع.

وجاء بنك أبوظبي التجاري في المرتبة التالية، بسعر 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي وبنك قطر الوطني 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر.

كما بلغ السعر ذاته في كل من المصرف العربي، وبنك نكست، والبنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

تراوحت أسعار الدولار اليوم الخميس بين 52.27 و52.40 جنيه للشراء، بينما تراوحت أسعار البيع بين 52.37 و52.50 جنيه وفقًا للأسعار المعلنة في البنوك المذكورة.