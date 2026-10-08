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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فوق الـ 52 جنيها.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس

الدولار
الدولار
آية الجارحي

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، فوق مستوى الـ 52 جنيها، على الرغم من تراجعه أمس الأربعاء.

وعالميا، ارتفع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية بنسبة 0.6% بالقرب من أعلى مستوى منذ عام ونصف 

أسعار الدولار اليوم

 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الخميس 8-10-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.40 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك الاسكندرية 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع. 

سعر صرف الدولار 

 

 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك قطر الوطني  52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

 سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في المصرف العربي   52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك نكست   52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك مصر 

  سعر الدولار في بنك مصر   52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي   52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.  

سعر الدولار مقابل الجنيه

 سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية   52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك الكويت الوطني   52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.  


 

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