سعر الدولار اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة العملة الأمريكية وأسعار الصرف المعلنة لدى البنوك، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي 52.32 جنيه للشراء و52.46 جنيه للبيع.

وتحظى أسعار الدولار اليوم باهتمام واسع من المتابعين، خاصة مع استمرار البحث عن أحدث سعر للشراء والبيع في البنوك المصرية، إذ تختلف الأسعار من بنك إلى آخر وفقا للأسعار المعلنة لدى كل بنك، وفيما يلي أسعار الدولار اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 كما وردت في أحدث البيانات المتاحة.

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كم سجل سعر الدولار اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في البنك المركزي؟

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.32 جنيه للشراء و52.46 جنيه للبيع، وهو السعر الذي يمثل أحد أبرز مؤشرات متابعة سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026.

ويواصل المتعاملون متابعة سعر الدولار في البنك المركزي باعتباره من الأسعار الرئيسية التي يبحث عنها المواطنون يوميا، إلى جانب الأسعار المعلنة لدى البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية.

كم سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة؟

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.34 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنك مصر 52.34 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة، سجل سعر الدولار 52.34 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار بمكاتب الصرافة نفس سعر البنك المركزي.

وتوضح هذه الأسعار استمرار التقارب في مستويات سعر الدولار المعلنة لدى عدد من البنوك، مع اختلافات محدودة بين سعر الشراء وسعر البيع وفقا للأسعار الواردة لكل بنك.

كم سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم؟

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 نحو 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع، وفقا للأسعار الواردة في البيانات محل التقرير.

ويأتي سعر الدولار في بنك قناة السويس ضمن قائمة الأسعار التي يبحث عنها المتابعون الراغبون في معرفة قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه في البنوك المختلفة.

كم سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم؟

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 52.30 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026.

ويعد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي من الأسعار التي تحظى بمتابعة مستمرة ضمن أسعار العملة الأمريكية في البنوك العاملة بالسوق المحلية، إلى جانب أسعار البنوك الحكومية والبنوك الأخرى.

كم سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان؟

أما سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان فسجل 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026.

ويأتي هذا السعر ضمن مستويات التداول المعلنة للدولار أمام الجنيه، مع استمرار اهتمام الباحثين بمعرفة أحدث أسعار العملة الأمريكية في البنوك المختلفة.

كم سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي؟

سجل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026.

ويبحث المتابعون عن سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي ضمن قائمة أسعار الصرف اليومية، خاصة عند مقارنة سعر شراء الدولار وسعر بيعه بين البنوك.

كم سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم؟

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 52.31 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026.

ويأتي سعر الدولار في كريدي أجريكول ضمن الأسعار المعلنة للعملة الأمريكية أمام الجنيه، في ظل متابعة يومية لمستويات الشراء والبيع داخل القطاع المصرفي.

كم سعر الدولار في المصرف العربي الدولي؟

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدُّوَليّ 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026.

ويستمر سعر الدولار في المصرف العربي الدولي ضمن قائمة الأسعار التي يترقبها المتابعون عند مقارنة قيمة العملة الأمريكية في البنوك المصرية.

كم سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم؟

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026.

ويعكس هذا السعر مستوى الدولار المعلن لدى المصرف المتحد، ضمن الأسعار التي تتم متابعتها بصورة مستمرة من جانب الباحثين عن أحدث سعر للعملة الأمريكية أمام الجنيه.

كم سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي؟

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 52.40 جنيه للشراء، و52.50 جنيه للبيع اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026.

ويأتي سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي ضمن أسعار الصرف التي يبحث عنها المتعاملون لمقارنة قيمة الدولار أمام الجنيه بين مختلف البنوك العاملة في السوق المحلية.

ما أحدث أسعار الدولار اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026؟

تشير الأسعار الواردة إلى استقرار نسبي لسعر الدولار اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في معظم البنوك، مع تسجيل مستويات متقاربة للشراء والبيع لدى عدد من البنوك المصرية.

وسجل البنك المركزي 52.32 جنيه للشراء و52.46 جنيه للبيع، بينما سجل البنك الأهلي المصري 52.34 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع، وسجل بنك مصر 52.34 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع، كما سجل بنك القاهرة 52.34 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع.

وبذلك يظل سعر الدولار اليوم من أبرز مؤشرات البحث الاقتصادي لدى الجمهور المصري، مع استمرار المتابعة اليومية للأسعار المعلنة من البنوك، خاصة أسعار الشراء والبيع، لمعرفة أحدث قيمة للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.