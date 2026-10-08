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الذهب تحت الضغط.. أونصة الذهب تهبط إلى 4103 دولارات وأسعار الأعيرة تتراجع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب تحت الضغط.. أونصة الذهب تهبط إلى 4103 دولارات وأسعار الأعيرة تتراجع

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

استمرت الضغوط على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، بالتزامن مع تراجع سعر الأونصة عالميًا، لتسجل نحو 4103 دولارات.

وانعكست التحركات العالمية على السوق المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6100 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5229 جنيهًا للشراء.

عيار 24 يسجل 6971 جنيهًا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6971 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48,800 جنيه.

وتأتي هذه الأسعار قبل إضافة المصنعية والدمغة، والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن قطعة ذهبية إلى أخرى.

الدولار والذهب تحت تأثير الفيدرالي

وتأثرت الأسواق بتحركات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، حيث صعد الدولار بنحو 0.6% أمام العملات الرئيسية، مسجلًا أعلى مستوى له في عام ونصف.

كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ عام 2002، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وأظهرت توقعات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، وهو ما يمثل ضغطًا على أسعار الذهب عالميًا.

أسعار الذهب الخميس 8 أكتوبر

  • عيار 18: 5229 جنيهًا
  • عيار 21: 6100 جنيه
  • عيار 24: 6971 جنيهًا
  • الجنيه الذهب: 48,800 جنيه
  • الأونصة عالميًا: 4103 دولارات
الذهب سعر الذهب اسعار الذهب

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