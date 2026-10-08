الجرام يسجل 5229.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

هبط سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 5229 جنيهًا للشراء بدون اضافة دمغة او مصنعية .

وكانت عوائد السندات الحكومية الامريكية لأجل 10 سنوات قد ارتفعت لأعلى مستوى من 2002، قبل اجتماع الفيدرالي، وظلت مرتفعه عند نفس المستوى بعد الاجتماع.

أظهر اجتماع البنك الفيدرالي توقعات اعضاء البنك الفيدرالي الامريكي برفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.

وصعد سعر الدولار بنحو 0.6% أمام العملات الرئيسية بأعلى مستوى له في عام ونصف .

شهدت أسعار الذهب الآن انهيارا جديدا، وسط توقعات باستمرار الضغط على سعر الذهب

انخفض سعر أونصة الذهب عالميا بأكثر من 2% وكسر مستوى الـ 4100 دولار ليسجل أقل سعر له في شهرين.

وسجّل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، نحو 6100 جنيه للجرام اليوم، مقارنة مع 6150 جنيهًا مستهل تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم الخميس

ويُقدّم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الخميس 8-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4103 دولارات للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5229 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6100 جنيه، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6971 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 48.800 جنيه.



