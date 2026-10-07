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قطع المياه عن بعض مناطق الهرم بالجيزة.. الجمعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قطع المياه عن بعض مناطق الهرم بالجيزة.. الجمعة

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية
انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية
آية الجارحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن مناطق: (شارع العروبة وشارع الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص).

موعد قطع المياه 

وذلك اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2026، وحتى صباح يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2026.

سبب انقطاع المياه 

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يأتي لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بأقطار 150 مم و400 مم، بالتزامن مع أعمال تطوير محور الإخلاص.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، لتلبية احتياجات المواطنين فورًا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

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