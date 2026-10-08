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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليونان تعقد صفقة شراء أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية بقيمة 4 مليارات دولار

اليونان تعقد صفقة شراء أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية بقيمة 4 مليارات دولار
اليونان تعقد صفقة شراء أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية بقيمة 4 مليارات دولار
أ ش أ

 اتفقت اليونان مع الولايات المتحدة على شراء أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية بقيمة 4 مليارات دولار، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لأثينا.

ومن المقرر أن يتم تخصيص نحو 1.2 مليار دولار لشراء الصواريخ والقنابل الدقيقة للقوات الجوية، والتي سيستخدمها الأسطول اليوناني الحالي من طائرات "إف-16" الأمريكية الصنع، وكذلك الطائرات الحربية العشرين من طراز "إف-35" التي ستبدأ اليونان في استلامها في أواخر عام 2029، بحسب ما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

وسيتم دفع مليار دولار أخرى مقابل تحديث 37 طائرة مقاتلة يونانية من طراز "إف-16 بلوك 50" إلى نسخة فايبر، والتي تمتلك البلاد بالفعل 83 منها، وسيتم الانتهاء من ذلك في نهاية عام 2027.

كما سيتم تخصيص مبلغ إضافي يقدر بنحو 800 مليون دولار لدعم طائرات "إف-16" الأقدم، كما سيتم تخصيص 750 مليون دولار لمتابعة الدعم للمروحيات من طراز "إم إتش-60" التابعة للقوات البحرية اليونانية ومروحيات "بلاك هوك" التي سيبدأ تسليمها إلى اليونان العام المقبل.

اتفقت اليونان مع الولايات المتحدة شراء أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

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