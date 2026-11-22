حذرت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونج اليوم / الأحد / من أن التكنولوجيا الناشئة تمنح أطرافا أجنبية أدوات جديدة للتأثير في الديمقراطيات وزعزعة استقرارها، وذلك في وقت تعتزم فيه كانبرا وضع الذكاء الاصطناعي على رأس قائمة التحديات الرئيسية التي تواجه سياستها الخارجية وأمنها القومي.

وذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي سي) أن وونج ستؤكد - في خطاب من المقرر أن تلقيه أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل - أن الذكاء الاصطناعي يحدث تحولا جذريا في القدرات العسكرية ويعيد تشكيل أنماط الحياة والاقتصادات، بطرق لا يمكن التنبؤ بتداعياتها الكاملة في الوقت الراهن.

وقالت وونج - وفقا لمقتطفات من خطابها المرتقب - "لطالما أدركنا أن جهات خارجية تسعى إلى التدخل في العملية الديمقراطية الاسترالية والتأثير في حياة المقيمين على أراضيها".

وأكدت أن استراليا لا يمكنها انتظار إبرام المعاهدات الدولية، بل يتعين عليها التحرك سريعا لمواكبة التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى ضرورة بذل قصارى الجهد لضمان ألا تتقدم سرعة السباق المحموم لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدم، الذي تتركز قيادته في عدد محدود من الشركات والدول، على حساب الحكمة والتروي.

وأوضحت أن استراليا تعمل مع شركائها على تعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي، مضيفة أن كانبرا أسهمت في صياغة النظام الدولي الخاص بمنع الانتشار النووي من خلال دورها الريادي في مجال السلامة الإلكترونية.

ويأتي خطاب وزيرة الخارجية الاسترالية في أعقاب تحذيرات أطلقها رئيس جهاز الاستخبارات الأسترالي بشأن مخاطر التدخل الأجنبي في عمليات إنشاء وتطوير مراكز البيانات المخصصة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكان المدير العام لجهاز الامن الاسترالي مايك بورجيس قد حذّر في وقت سابق من أن الخصوم الأجانب قد يسعون سرا إلى فرض شكل من أشكال السيطرة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لأغراض خبيثة.