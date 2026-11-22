أعلنت وزارة الدفاع السورية، الأحد، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين، إثر انفجار وقع خلال عملية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب في محافظة دير الزور شرقي سوريا، في حادث جديد يسلط الضوء على مخاطر الذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الصراع.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»، عن إدارة الإعلام والاتصالات بوزارة الدفاع، أن الحادث وقع في بلدة الطريف، أثناء قيام مجموعة من الجنود بأعمال تفكيك الألغام ومخلفات الحرب، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.

وتشهد مناطق سورية عدة حوادث متكررة نتيجة انفجار الألغام والذخائر غير المنفجرة، التي خلفتها الحرب التي استمرت نحو 14 عامًا، منذ اندلاع الصراع عام 2011 وحتى سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وخلفت الحرب خسائر بشرية ومادية هائلة، إذ قُتل وأصيب مئات الآلاف، فضلًا عن الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمنشآت الحيوية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي السياق ذاته، تواصل السلطات السورية، بالتعاون مع منظمات دولية، من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جهود الكشف عن الألغام والذخائر غير المنفجرة وإزالتها في عدد من المناطق، بهدف الحد من سقوط المزيد من الضحايا وحماية المدنيين والعاملين في عمليات إزالة مخلفات الحرب.