شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في جولة نيلية بمدينة أسوان، برفقة عدد من الوزراء الأفارقة والمسؤولين المشاركين في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وشهدت الجولة أجواءً ودية بين المشاركين، أتاحت الفرصة لتبادل الأحاديث والآراء، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة لنهر النيل بمدينة أسوان، في إطار الفعاليات المصاحبة للمنتدى الذي يجمع نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء الأفارقة والدوليين لبحث قضايا السلام والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.