التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد 22 نوفمبر، عبد الله ديوب، وزير خارجية جمهورية مالي، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بعمق العلاقات التي تجمع مصر ومالي، مؤكداً أهمية البناء على مخرجات الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، وفي مقدمتها اللقاء الذي جمع رئيسي البلدين على هامش القمة الروسية الأفريقية، معرباً عن التطلع لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن، وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية بمالي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في منطقة الساحل، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على دعم مصر الكامل لجهود مكافحة الإرهاب والتطرف، مشدداً على أهمية تبني مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد الأمنية والفكرية والتنموية لمجابهة هذه الظاهرة، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين وتعظيم الاستفادة من برامج بناء القدرات التي تنظمها المؤسسات المصرية وخاصة الأزهر الشريف، بالتوازي مع مواصلة دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة الساحل والقارة الأفريقية.